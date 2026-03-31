Pega a los ahorradores caída de rendimiento de Cetes: IMEF

Los ahorradores que tenían en los cetes su principal instrumento, ahora tendrán que buscar otro, pues sus rendimientos han bajado como consecuencia de la disminución en la tasa de referencia de Banxico.

El ex presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) Coahuila Sureste, Marcelo Lara, señaló que seis de cada 10 ahorradores en instrumentos formales, tienen como su principal modalidad los cetes.

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Sin embargo, añadió que se tiene la disminución en la tasa de referencia de Banxico, la cual hoy se ubica en 6.75%, es una referencia para los bancos comerciales en cobrar una tasa de crédito y pagar una tasa de ahorro.

Ante ello, se ha visto una disminución muy significativa en el rendimiento de los Cetes, en la emisión que fue publicada el lunes, los que son a 28 días presentaron una tasa de 6.64% bruto y quitando los impuestos, queda en 5.78% neto, cuando el año pasado a esos plazos de 28 días eran tasas de 8 a 10%.

“Esto significa que el ahorrador va a a ver disminuido su ingreso por rendimiento en la contratación de Cetes, sobre todo en la parte de 28 días, va a tener que buscar otro instrumento de inversión como por ejemplo ir a Bolsa de Valores, cuando los Cetes se habían convertido en un instrumento muy rentable y muy común par a los ahorradores”, aseguró.

En contra parte, reconoció que con el ajuste a la baja en las tasa de Banxico, se tienen créditos barato al consumo, como son en las tarjetas, así como en los créditos de auto o de nómina, con un promedio de tasa de 10 a 12%, cuando el año pasado era de 17 a 18% anual.

“Según Banxico, obedece a que de alguna manera la inflación la han tenido estable, entienden el riesgo que hay de que la gente va a tener que buscar otros medios de inversión y no tenerlos depositados en una institución financiera porque va a dejar de ser atractivo en la parte de los Cetes, pero buscan fomentar el consumo porque entienden que al disminuir la tasa (se espera que el último recorte sea hasta 6.50) le resultará a la gente más barato ir a una institución de banco y sacar estos créditos”, aseguró.