PIB trimestral de México creció 1.8% entre octubre-diciembre de 2025

El Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT) creció 1.8% en el trimestre de octubre-diciembre de 2025 con respecto al mismo trimestre del 2024, así como un alza de 0.9% a tasa trimestral, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre octubre y diciembre la variación del PIBT del sector agropecuario creció 7.8% con respecto al mismo trimestre de 2024 pero varió -1.4% con respecto al tercer trimestre; a nivel agregado, entre 2024 y 2025 las actividades agropecuarias crecieron 0.8%.

El sector manufacturero, en el periodo citado, creció 0.3% en el cuarto trimestre de 2025 con respecto al mismo trimestre de 2024; 0.9% con respecto al tercer trimestre pero, a nivel anual, el PIBT cayó un -1.1%.