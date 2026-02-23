PIB trimestral de México creció 1.8% entre octubre-diciembre de 2025

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 23 febrero 2026
    PIB trimestral de México creció 1.8% entre octubre-diciembre de 2025
    El 63.7% del PIB nominal de México del cuarto trimestre de 2025 se concentro en actividades de servicios y comercio. VANGUARDIA

En términos trimestrales este indicador creció 0.9%; actividades agropecuarias reportaron un crecimiento de 7.8% a tasa anual, reportando el mayor incremento

El Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT) creció 1.8% en el trimestre de octubre-diciembre de 2025 con respecto al mismo trimestre del 2024, así como un alza de 0.9% a tasa trimestral, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre octubre y diciembre la variación del PIBT del sector agropecuario creció 7.8% con respecto al mismo trimestre de 2024 pero varió -1.4% con respecto al tercer trimestre; a nivel agregado, entre 2024 y 2025 las actividades agropecuarias crecieron 0.8%.

TE PUEDE INTERESAR: México se convirtió en el principal proveedor de EU en 2025; Canadá en segundo lugar

El sector manufacturero, en el periodo citado, creció 0.3% en el cuarto trimestre de 2025 con respecto al mismo trimestre de 2024; 0.9% con respecto al tercer trimestre pero, a nivel anual, el PIBT cayó un -1.1%.

En 2025, las actividades económicas de servicios y comercio crecieron 0.9% con respecto al tercer trimestre y 2.1% con respecto al mismo trimestre de 2024; en términos anuales, el alza fue de 1.5%.

EL PIBT EN PESOS CORRIENTES; EL 63% DEL PIB ES POR SECTOR SERVICIOS

A precios de mercado, el Producto Interno Bruto Trimestral del cuarto trimestre de 2025 reportó una variación anual de 4.6% con respecto al mismo periodo de 2024, alcanzando los 36.31 billones de pesos en términos nominales. “Este resultado se debió a los aumentos de 1.8 % del PIB real y de 2.7 % del Índice de Precios Implícitos”, precisó Inegi.

El sector agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza generó 1.54 billones de pesos corrientes, representando el 4.5% del PIB nominal en 2025.

Las actividades secundarias (minería, energía, construcción y manufactura) alcanzaron los 10.82 billones de pesos en 2025, representando el 31.8% del PIB nominal. Inegi resaltó que la industria alimentaria y la manufactura de equipo de transporte representaron el 41.9% del sector secundario en México.

En el trimestre octubre-diciembre de 2025, el PIB nominal por sector de las actividades terciarias fue 21.65 billones de pesos, representando el 63.7% del PIB nominal del cuarto trimestre de 2025.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
PIB

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vendiendo humo

Vendiendo humo
true

Sin ‘El Mencho’, nuevo frente de guerra
true

POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje
Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, informó sobre el despliegue de 10 mil elementos para reforzar la seguridad en Coahuila.

Blindan Coahuila con 10 mil efectivos tras operativos federales y tensiones nacionales
El presidente de Estados Unidos llamó a México a reforzar sus acciones contra el narcotráfico tras la violencia registrada después de la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG.

Trump pide a México a ’intensificar’ sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas
Combates del boxeo amateur marcaron la definición de finalistas en Saltillo.

Quedan listas las finales del Torneo de Box Auténticos Novatos 2026 en Saltillo
El flujo de petroleros hacia la isla casi ha cesado, dejando las estaciones de servicio vacías y a la nación al borde de una crisis humanitaria y energética sin precedentes.

Un nuevo bloqueo de EU está sofocando a Cuba
La exhibición de BYD en Auto Shanghai 2025, en Shanghái, China, el 23 de abril de 2025.

Las acciones caen. Las ventas se enfrían. ¿Qué pasa en el mercado chino de vehículos eléctricos?