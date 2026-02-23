PIB trimestral de México creció 1.8% entre octubre-diciembre de 2025
En términos trimestrales este indicador creció 0.9%; actividades agropecuarias reportaron un crecimiento de 7.8% a tasa anual, reportando el mayor incremento
El Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT) creció 1.8% en el trimestre de octubre-diciembre de 2025 con respecto al mismo trimestre del 2024, así como un alza de 0.9% a tasa trimestral, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Entre octubre y diciembre la variación del PIBT del sector agropecuario creció 7.8% con respecto al mismo trimestre de 2024 pero varió -1.4% con respecto al tercer trimestre; a nivel agregado, entre 2024 y 2025 las actividades agropecuarias crecieron 0.8%.
El sector manufacturero, en el periodo citado, creció 0.3% en el cuarto trimestre de 2025 con respecto al mismo trimestre de 2024; 0.9% con respecto al tercer trimestre pero, a nivel anual, el PIBT cayó un -1.1%.
En 2025, las actividades económicas de servicios y comercio crecieron 0.9% con respecto al tercer trimestre y 2.1% con respecto al mismo trimestre de 2024; en términos anuales, el alza fue de 1.5%.
EL PIBT EN PESOS CORRIENTES; EL 63% DEL PIB ES POR SECTOR SERVICIOS
A precios de mercado, el Producto Interno Bruto Trimestral del cuarto trimestre de 2025 reportó una variación anual de 4.6% con respecto al mismo periodo de 2024, alcanzando los 36.31 billones de pesos en términos nominales. “Este resultado se debió a los aumentos de 1.8 % del PIB real y de 2.7 % del Índice de Precios Implícitos”, precisó Inegi.
El sector agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza generó 1.54 billones de pesos corrientes, representando el 4.5% del PIB nominal en 2025.
Las actividades secundarias (minería, energía, construcción y manufactura) alcanzaron los 10.82 billones de pesos en 2025, representando el 31.8% del PIB nominal. Inegi resaltó que la industria alimentaria y la manufactura de equipo de transporte representaron el 41.9% del sector secundario en México.
En el trimestre octubre-diciembre de 2025, el PIB nominal por sector de las actividades terciarias fue 21.65 billones de pesos, representando el 63.7% del PIB nominal del cuarto trimestre de 2025.