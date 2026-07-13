Peso mexicano retrocede frente al dólar ante la guerra en Oriente Medio

Ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán y las preocupaciones por sus posibles efectos, la divisa mexicana cede terreno arrastrada por un fortalecimiento del billete verde.

Las cifras de Bloomberg muestran que el peso se deprecia 0.17 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.50 unidades, 3 centavos más con respecto al cierre del viernes 10 de julio.

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El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.5340 unidades y un nivel mínimo de 17.4688. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, sube 0.20% a 101.15 unidades.

Fue hoy que Donald Trump adelantó que Estados Unidos se convertirá en el ‘guardián’ del Estrecho de Ormuz, por lo que exigirá que sus tropas sean compensadas económicamente.

Además señaló que EU cobrará una cuota por paso seguro por el Estrecho de Ormuz.