Peso mexicano retrocede frente al dólar ante la guerra en Oriente Medio

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    Peso mexicano retrocede frente al dólar ante la guerra en Oriente Medio
    Las fuerzas estadounidenses e iraníes intercambiaron agresiones durante el fin de semana y el gobierno iraní anunció que volvió a cerrar el paso clave del estrecho de Ormuz. ESPECIAL

Asimismo los precios del petróleo WTI se elevan en torno a 4%, reavivando las preocupaciones por la inflación

Ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán y las preocupaciones por sus posibles efectos, la divisa mexicana cede terreno arrastrada por un fortalecimiento del billete verde.

Las cifras de Bloomberg muestran que el peso se deprecia 0.17 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.50 unidades, 3 centavos más con respecto al cierre del viernes 10 de julio.

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El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.5340 unidades y un nivel mínimo de 17.4688. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, sube 0.20% a 101.15 unidades.

Fue hoy que Donald Trump adelantó que Estados Unidos se convertirá en el ‘guardián’ del Estrecho de Ormuz, por lo que exigirá que sus tropas sean compensadas económicamente.

Además señaló que EU cobrará una cuota por paso seguro por el Estrecho de Ormuz.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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