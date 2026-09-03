Petróleo aumenta ante posible despliegue militar de EU en Medio Oriente para 2027

Los precios del petróleo avanzaron el jueves, ya que una nueva escalada geopolítica en Oriente Medio reavivó las preocupaciones sobre el suministro energético de la región.

De acuerdo a un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, los recientes ataques de Estados Unidos contra Irán, la posterior represalia iraní y las renovadas amenazas de Israel contra infraestructuras críticas iraníes han aumentado el riesgo de nuevas interrupciones.

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Fue hoy que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió con una subida de un 1.04%, hasta 91.96 dólares el barril, mientras las tensiones en Oriente Medio siguen escalando y los inversores tienen los ojos puestos en el suministro procedente del estrecho de Ormuz.

Las informaciones que apuntan a que el despliegue militar estadounidense en la región podría prolongarse hasta 2027 también han reforzado la preocupación de que las tensiones geopolíticas se mantengan elevadas durante más tiempo.

Al mismo tiempo, los riesgos para el suministro físico siguen concentrándose en el estrecho de Ormuz. Aunque algunos buques continúan transitando por la vía marítima, el tráfico se mantiene muy por debajo de los niveles habituales, mientras Irán ha ampliado las restricciones sobre los barcos que considera que no cumplen con sus requisitos.

De cara al futuro, es probable que los precios del petróleo sigan siendo muy sensibles a los acontecimientos geopolíticos y a las condiciones de navegación en el estrecho de Ormuz.

Una nueva escalada o una reducción adicional del tráfico de petroleros podría tensionar el mercado físico y mantener los precios respaldados. Por el contrario, avances diplomáticos creíbles y señales de desescalada podrían reducir la prima de riesgo geopolítico y permitir un retroceso de los precios del crudo.