Petróleo mantiene precio elevado ante incertidumbre sobre Ormuz

Los precios del crudo se mantuvieron elevados el miércoles y cotizaron dentro de un rango a lo largo de la semana.

Fue el martes que el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que no hay conversaciones en marcha ni previstas con Irán, lo que aviva la incertidumbre sobre la región y sus exportaciones críticas de petróleo.

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Según un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox mercados, el mercado sigue lidiando con la retórica contradictoria de Washington y Teherán sobre la situación en el Estrecho de Ormuz, así como con las interrupciones constantes en la vía.

Estas podrían mantener el tráfico marítimo muy por debajo de los niveles habituales. Aunque el mercado físico continúa tensionado, lo que respalda los precios actuales, un pequeño volumen de buques sigue cruzando el estrecho, lo que ayuda a limitar el impacto en las cotizaciones, además de los barriles exportados por rutas que evitan Ormuz.

Los precios del crudo podrían seguir siendo muy sensibles a cualquier novedad, mientras los riesgos de escalada persisten sobre el terreno.

La ausencia de canales diplomáticos claros podría contribuir a mantener el petróleo en niveles altos, con las preocupaciones por el suministro manteniendo al mercado en vilo.

“Cualquier giro hacia una retórica más suave por parte de los actores implicados, un avance hacia una solución diplomática o una mejora en las condiciones del transporte marítimo podrían empujar los precios a la baja.