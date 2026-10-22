Petróleo sube ante amenaza de ataques de Teherán en medio de las ‘midterms’

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    Petróleo sube ante amenaza de ataques de Teherán en medio de las ‘midterms’
    Hace días el ejército de EU amenazó con lanzar la ‘madre de todas las bombas’ a Irán, calificado como ‘la más grande del arsenal’. ESPECIAL.

Es probable que el crudo siga siendo muy sensible a los acontecimientos relacionados con la infraestructura saudí y el transporte marítimo regional

Los precios del petróleo subieron el jueves ante una nueva intensificación de las tensiones en Oriente Medio, según un análisis de mercado de Thadeu Dos Santosd, director Regional de Infinox.

Funcionarios iraníes advirtieron de que Teherán se está preparando para la posibilidad de nuevos ataques de Estados Unidos e Israel tras las elecciones de mitad de mandato estadounidenses, aumentando la preocupación por una nueva escalada.

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Al momento la orden de salida del personal no esencial del gobierno estadounidense y de sus familiares de Arabia Saudí refuerza aún más la fragilidad del entorno de seguridad.

Hasta ahora, los nuevos ataques no han afectado de forma significativa a la producción ni a los flujos de exportación de Arabia Saudí, limitando el impacto sobre la oferta.

Sin embargo, los continuos ataques contra la infraestructura saudí mantienen al mercado expuesto a una mayor volatilidad, ya que un ataque exitoso contra importantes instalaciones de producción, oleoductos o terminales de exportación podría reducir de forma significativa el suministro físico.

Al mismo tiempo, informó que los datos de la EIA mostraron que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en 3.06 millones de barriles la semana pasada, muy por encima de las expectativas de un descenso de aproximadamente 0.8 millones.

Los datos de la API también señalaron una reducción de 4.93 millones de barriles, tras una caída de 11.12 millones en la semana anterior.

Los continuos descensos de los inventarios reducen el margen disponible para absorber nuevas interrupciones del suministro y podrían amplificar el impacto en el mercado de cualquier escalada.

A pesar de las actuales tensiones, las exportaciones de crudo de Oriente Medio se han recuperado significativamente, mientras que las rutas alternativas de exportación continúan operativas, compensando parcialmente los riesgos para el suministro.

Al mismo tiempo, avances diplomáticos significativos tanto en Oriente Medio como en Europa del Este podrían mejorar las perspectivas de oferta y ejercer presión a la baja sobre los precios.

Indica que la recuperación de las exportaciones, las rutas alternativas y las liberaciones de reservas de emergencia podrían ayudar a limitar nuevas subidas de los precios, mientras que las continuas caídas de los inventarios y cualquier deterioro del contexto geopolítico podrían tensionar aún más el mercado.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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