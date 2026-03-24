Petróleo sube ante dudas sobre negociaciones entre EU e Irán

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en mayo subió un 4.55% hasta 104.49 dólares y un equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega el mismo mes, ganó un 4.79% hasta 92.35 dólares.

Los precios del petróleo repuntaron el martes luego de una dura caída el día anterior, porque los operadores dudan que se acerque el fin de la guerra en Oriente Medio.

De acuerdo a un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, los futuros del petróleo avanzaron hoy, impulsados por el repunte de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y las persistentes interrupciones en rutas energéticas clave.

Indicó que tras la fuerte caída de los precios registrada ayer, en un contexto de expectativas de desescalada, las señales contradictorias y la incertidumbre persistente mantienen elevada la volatilidad.

En este entorno, las economías importadoras de energía pueden seguir buscando fuentes alternativas de suministro, mientras que exportadores como Brasil podrían beneficiarse de forma marginal de una mayor demanda de crudo fuera de Oriente Medio.

“Los elevados precios del petróleo pueden respaldar los ingresos por exportaciones de países como México, Colombia y Brasil y mejorar el saldo comercial, que ha mostrado resiliencia gracias a los flujos de materias primas”, manifestó.

Sin embargo, indicó que pese a ser un importante exportador de crudo, el país depende de la importación de productos refinados, especialmente diésel, lo que implica que el encarecimiento global del petróleo se traduzca en presiones sobre los costes internos de combustible y en mayores riesgos inflacionarios.

“Medidas recientes, como ajustes fiscales destinados a amortiguar el impacto del diésel, ponen de relieve la sensibilidad de este canal inflacionario”, dijo.

Además pese a la inflación, el banco central de Brasil inició la semana pasada un ciclo de relajación con un recorte de 25 puntos básicos hasta el 14,75%, reflejando el delicado equilibrio entre crecimiento e inflación.

“En este contexto, el real podría seguir expuesto a episodios de aversión al riesgo y a la fortaleza del dólar, mientras que los riesgos inflacionarios persistentes y la mejora de los términos de intercambio podrían limitar caídas más pronunciadas”, dijo.