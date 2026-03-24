En enero pasado aumentó 0.6% valor mensual de producción de empresas constructoras en México

La ENEC de enero de 2026 registró una caída anual de 3.8% en el personal ocupado del periodo citado, observando una variación mensual general del -0.1%, así como variaciones mensuales en personal contratado administrativo (-0.1) y “propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados” (-2.7%).

La producción de las constructoras aumentó a tasa mensual 0.6% en enero de 2026 con respecto al mismo mes de 2025, sin embargo, reportó una caída de 1.1% a tasa anual, reportó la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las horas laboradas por los trabajadores de la construcción también reportaron variaciones en el tiempo laborado a tasa mensual (0.3%) y anual (-4.1%).

Sin embargo, las remuneraciones medias reales de los trabajadores en enero de 2026 reportaron un crecimiento anual de 3.1% y una subida mensual de 1.1%, con respecto a diciembre de 2025.

ESTOS FUERON LOS ESTADOS CON MÁS ALZAS Y BAJAS EN ENERO DE 2026

Enero abrió con el estado con mayor variación positiva en torno al valor de producción fue Guerrero con la cifra de 75.3%. Mientras que Oaxaca tuvo la variación más negativa en esta misma categoría con un resultado de -66.7%.

Con respecto al personal ocupado, la variación positiva más alta la obtuvo Guerrero con un valor de 37.9%; Hidalgo registró una variación de -56.2%, siendo la más baja en torno a los trabajadores contratados.

En torno a las remuneraciones medias reales, Oaxaca obtuvo el máximo cambio en este indicador con un valor de 45.1%; mientras que Tabasco reportó el cambio más bajo con un -32.6% en esta sección.