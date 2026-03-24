En enero pasado aumentó 0.6% valor mensual de producción de empresas constructoras en México

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Dinero
/ 24 marzo 2026
    En enero pasado aumentó 0.6% valor mensual de producción de empresas constructoras en México
    La ENEC garantiza la producción de estadísticas básicas que muestren el comportamiento económico del sector Construcción del país. VANGUARDIA

El personal ocupado cayó 3.8% a tasa anual y las remuneraciones medias reales aumentaron un 3.1%, según la ENEC

La producción de las constructoras aumentó a tasa mensual 0.6% en enero de 2026 con respecto al mismo mes de 2025, sin embargo, reportó una caída de 1.1% a tasa anual, reportó la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La ENEC de enero de 2026 registró una caída anual de 3.8% en el personal ocupado del periodo citado, observando una variación mensual general del -0.1%, así como variaciones mensuales en personal contratado administrativo (-0.1) y “propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados” (-2.7%).

https://vanguardia.com.mx/dinero/enero-arranco-con-reduccion-mensual-de-09-en-la-actividad-economica-en-mexico-JG19681796

Las horas laboradas por los trabajadores de la construcción también reportaron variaciones en el tiempo laborado a tasa mensual (0.3%) y anual (-4.1%).

Sin embargo, las remuneraciones medias reales de los trabajadores en enero de 2026 reportaron un crecimiento anual de 3.1% y una subida mensual de 1.1%, con respecto a diciembre de 2025.

ESTOS FUERON LOS ESTADOS CON MÁS ALZAS Y BAJAS EN ENERO DE 2026

Enero abrió con el estado con mayor variación positiva en torno al valor de producción fue Guerrero con la cifra de 75.3%. Mientras que Oaxaca tuvo la variación más negativa en esta misma categoría con un resultado de -66.7%.

Con respecto al personal ocupado, la variación positiva más alta la obtuvo Guerrero con un valor de 37.9%; Hidalgo registró una variación de -56.2%, siendo la más baja en torno a los trabajadores contratados.

En torno a las remuneraciones medias reales, Oaxaca obtuvo el máximo cambio en este indicador con un valor de 45.1%; mientras que Tabasco reportó el cambio más bajo con un -32.6% en esta sección.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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