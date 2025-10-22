Petróleo supera los 58 dólares impulsado por riesgos de suministro

El WTI cotizó hoy con un tono más firme, ya que el mercado asimiló una serie de señales sorprendentemente constructivas sobre la oferta y la demanda en Estados Unidos, justo cuando la «prima de riesgo» dejó de reducirse.

De acuerdo a un análisis de mercado de Felipe Barragán, el informe semanal de la EIA correspondiente al periodo que finalizó el 17 de octubre mostró una reducción de las reservas de crudo de aproximadamente 1 mb, junto con descensos en la gasolina (-2.1 mb) y los destilados (-1.5 mb).

Indicó que la actividad de las refinerías subió hasta el 88.6% y las importaciones de crudo aumentaron hasta ~5.9 mb/d, una combinación que apunta a una demanda final estable y a una actividad robusta, en lugar de a un vacío de demanda, lo que ayudó al crudo a sacudirse el pesimismo de las recientes acumulaciones.

Al mismo tiempo, el optimismo en torno a los nuevos contactos comerciales entre Estados Unidos y China impulsó ligeramente al alza las expectativas de demanda, mientras que los rumores sobre una pequeña reposición de la Reserva Estratégica de Petróleo (alrededor de 1 mb) añadieron una oferta marginal para impulsar los equilibrios. “Ninguno de estos factores es decisivo por sí solo, pero juntos tensaron la cinta intradía”, dijo.

Añadó que la OPEP+ comenzó en octubre una cautelosa reducción de los recortes voluntarios (aproximadamente +137 kb/d), y las principales casas esperan que esa reducción continúe durante el próximo año, lo que supondrá un obstáculo adicional si el suministro no perteneciente a la OPEP se mantiene resistente.

“Esto concuerda con las últimas previsiones energéticas a corto plazo de la EIA, que prevé un aumento de las reservas mundiales hasta 2026 y un precio medio del Brent en torno a los 60 dólares en el cuarto trimestre de 2025, lo que difícilmente supone un contexto propicio para una subida descontrolada si no se produce una nueva crisis”, indicó.

Por el momento el techo está definido por el lento goteo de barriles de la OPEP+ que vuelven al mercado y una base macroeconómica que sigue apuntando a la acumulación de reservas.

A corto plazo, señaló que los operadores estarán atentos a los balances de la EIA de la próxima semana (especialmente Cushing), el tono de las conversaciones entre EE. UU. y China y cualquier noticia sobre nuevas sanciones o logística para confirmar que el impulso de endurecimiento actual tiene continuidad.