PIB de México presentó una variación anual de 4.1 en el III trimestre de 2025

El Producto Interno Bruto (PIB) de México alcanzó los 35.2 billones de pesos en el tercer trimestre de 2025, reflejando un crecimiento anual del 4.1%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al analizar este indicador desde el ingreso y el gasto.

Desde el análisis del ingreso, la riqueza generada se distribuyó principalmente en tres áreas: Excedente bruto de operación (de 39.6% y representa las ganancias de las empresas); remuneración de los asalariados (31.4%, creciendo 9.9% anua); y el ingreso mixto bruto (21.6%, representando los ingresos de negocios familiares y trabajadores por cuenta propia).

Por otro lado, el análisis del PIB desde el gasto se concentró en el “Consumo Final”, representando el 83.3% del PIB; la inversión en infraestructura y maquinaria (Formación bruta de capital fijo) equivalente al 22%, — con una caída de 4.9% respecto al tercer trimestre del año 2024.

En el sector externo, México mantuvo una dinámica externa en el comercio internacional, pues las importaciones representaron el 40.6% y las exportaciones el 38.6% del PIB, mostrando una economía sumamente integrada al comercio global en el tercer trimestre de 2025.

“El Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), medido por el método del ingreso y por el método del gasto, permite conocer, en el corto plazo, la evolución de las variables macroeconómicas que más se consideran para el análisis, la investigación y la toma de decisiones, en materia económica”, precisó el Inegi.