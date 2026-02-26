PIB de México presentó una variación anual de 4.1 en el III trimestre de 2025

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 26 febrero 2026
    PIB de México presentó una variación anual de 4.1 en el III trimestre de 2025
    Inegi informó que las ganancias de las empresas y la remuneración de los asalariados representaron el 71% desde el análisis de ingreso con base al PIB. ESPECIAL

Desde el comercio internacional las importaciones representaron el 40.6% y las exportaciones el 38.6% del Producto Interno Bruto en términos trimestrales

El Producto Interno Bruto (PIB) de México alcanzó los 35.2 billones de pesos en el tercer trimestre de 2025, reflejando un crecimiento anual del 4.1%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al analizar este indicador desde el ingreso y el gasto.

Desde el análisis del ingreso, la riqueza generada se distribuyó principalmente en tres áreas: Excedente bruto de operación (de 39.6% y representa las ganancias de las empresas); remuneración de los asalariados (31.4%, creciendo 9.9% anua); y el ingreso mixto bruto (21.6%, representando los ingresos de negocios familiares y trabajadores por cuenta propia).

TE PUEDE INTERESAR: Banxico ajusta su pronóstico de crecimiento para este año; prevé 1.6%

Por otro lado, el análisis del PIB desde el gasto se concentró en el “Consumo Final”, representando el 83.3% del PIB; la inversión en infraestructura y maquinaria (Formación bruta de capital fijo) equivalente al 22%, — con una caída de 4.9% respecto al tercer trimestre del año 2024.

En el sector externo, México mantuvo una dinámica externa en el comercio internacional, pues las importaciones representaron el 40.6% y las exportaciones el 38.6% del PIB, mostrando una economía sumamente integrada al comercio global en el tercer trimestre de 2025.

“El Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), medido por el método del ingreso y por el método del gasto, permite conocer, en el corto plazo, la evolución de las variables macroeconómicas que más se consideran para el análisis, la investigación y la toma de decisiones, en materia económica”, precisó el Inegi.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crecimiento
Dinero
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump y sus méritos inflados

Trump y sus méritos inflados
true

La guarida de ‘El Mencho’; ¿un fugitivo o un capo en retiro?
true

POLITICÓN: Monclova en la zozobra... hoy se define el futuro de AHMSA y las regiones Centro y Carbonífera
Operativos conjuntos forman parte del blindaje de seguridad implementado en la entidad.

Coahuila implementa mesa operativa de seguridad con mandos federales
Los resultados se producen en un momento en que los fabricantes de automóviles de todo el mundo buscan dar marcha atrás en sus planes de vehículos eléctricos.

Registra Stellantis la primera pérdida anual en su historia
Respuesta. Desde que el evento fue anunciado a finales del 2025 los fans del cantante aseguraron su boleto para el espectáculo.

¡Cuenta regresiva! Alistan detalles para ‘Yandel Sinfónico’ en Saltillo
El pueblo de Tapalpa, en el estado mexicano de Jalisco, es un bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Así es Tapalpa, el pueblito donde el Mencho se refugió por última vez
Un abogado de Nicolás Maduro, el líder venezolano que fue secuestrado de su país por las fuerzas estadounidenses el mes pasado y acusado de delitos federales, afirma que la administración Trump impide que el gobierno venezolano pague los honorarios legales de Maduro.

EU impide que Venezuela pague la defensa de Maduro, según su abogado