Piden activar un panel de arbitraje en T-MEC contra de Pemex y CFE

Dinero
/ 11 noviembre 2025
    Piden activar un panel de arbitraje en T-MEC contra de Pemex y CFE
    Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en l "Mañanera del Pueblo" en la que explicó los detalles sobre el "trato preferenial" debido al T-MEC al que quedó sujeto el comercio bilateral con la administración Trump. Foto: Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez

TEMAS


T-MEC

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


PEMEX
CFE

Integrantes de la Cámara Baja presentaron una iniciativa de ley que pide a la Administración Trump exigir cuentas al Gobierno mexicano

WASHINGTON- Congresistas demócratas y republicanos, apoyados por agrupaciones del sector energético de Estados Unidos, exigieron a la Administración Trump activar un panel de arbitraje contra la política energética de México bajo el marco del tratado comercial regional (T-MEC).

Integrantes de la Cámara Baja presentaron una iniciativa de ley que pide a la Administración Trump exigir cuentas al Gobierno mexicano por sus políticas energéticas para favorecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

TE PUEDE INTERESAR: Afirman que el sector de energía puede ser el principal riesgo para continuidad del T-MEC

”La iniciativa otorga al Presidente Trump el pleno respaldo del Congreso para exigirle cuentas a México, defender a los productores de energía estadounidenses y garantizar que nuestros acuerdos comerciales se apliquen con la firmeza y la resolución que el pueblo estadounidense merece”, dijo el congresista republicano por Texas Jodey Arrington, quien encabeza el Comité de Presupuesto de la Cámara Baja.

Entre las asociaciones energéticas que apoyan la iniciativa están las casi 600 empresas petroleras y de exploración de gas congregadas en el Instituto Estadounidense del Petróleo (API, en inglés), así como las casi 1,000 empresas que integran la Asociación Estadounidense de Energía Limpia.

“Estoy liderando este proyecto de ley bipartidista para asegurar que México cumpla con sus compromisos del T-MEC y trate a las empresas estadounidenses de manera justa”, dijo el demócrata Henry Cuéllar.

Además de otros cinco legisladores, la iniciativa para exigir cuentas al Gobierno mexicano por la política energética iniciada con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador es apoyada por la US Chamber of Commerce, la asociación del sector privado más grande de EU.

$!Víctor Rodríguez Padilla (id), director general de Petróleos Mexicanos y Emilia Esther Calleja Alor (i) titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Víctor Rodríguez Padilla (id), director general de Petróleos Mexicanos y Emilia Esther Calleja Alor (i) titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Fotos: Cuartoscuro

”Es necesario abordar los nuevos permisos de importación de productos energéticos a México, las políticas que favorecen a las empresas paraestatales mexicanas, la excesiva burocracia, las cargas administrativas, las inspecciones injustificadas”, dijo John Murphy, vicepresidente internacional de la US Chamber.

Desde 2022, la Administración del Presidente Joe Biden inició una disputa formal al amparo del T-MC contra la política energética impulsada por el Gobierno del ex Presidente López Obrador, pero desde entonces ni la Administración Biden ni la Administración Trump han emplazado a un panel de arbitraje.

Por el momento la iniciativa está apenas para ser discutida dentro del Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara, antes de llegar al pleno; el resto de los patrocinadores son los republicanos Carol Miller de West Virginia, Aaron Bean de Florida, así como August Pfluger, Beth Van Duyne y Nathaniel Moran, de Texas.

$!Legisladores demócratas y republicanos estadounidenses pide se active un panel en el TMEC contra Mexico.
Legisladores demócratas y republicanos estadounidenses pide se active un panel en el TMEC contra Mexico. Ilustración: Reforma

Unen voces

Congresistas de los Estados Unidos buscan que la Administración Trump promueva un arbitraje contra la protección de Estado a Pemex y CFE.

- Jodey Arrington, de Texas (Republicano)

- Henry Cuéllar, de Texas (Demócrata)

- Carol Miller, de West Virginia (Republicana)

- Aaron Bean, de Florida (Republicano)

- August Pfluger, de Texas (Republicano)

- Beth Van Duyne, de Texas (Republicana)

Por José Díaz Briseño, Agencia Reforma.

Reforma

