$!Afirman que el sector de energía puede ser el principal riesgo para continuidad del T-MEC

El sector energía puede ser el principal riesgo para la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aseguró Luis Miguel Labardini, director de la consultora Marcos y Asociados.

“La posición de este Gobierno en cuanto a la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) es irreductible, no es algo que este Gobierno esté dispuesto a renunciar”, aseguró en entrevista.

Agregó que aunque se puedan negociar detalles, las diferencias en energía podrían impedir un acuerdo y poner en riesgo la continuidad del tratado de libre comercio.

La semana pasada, la Asociación de Refinadores de Combustibles y Petroquímicos (AFPM) y el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) acusaron que el Gobierno mexicano favorece a Pemex y a la CFE con un trato preferencial sobre las compañías de EU, ante lo que proponen incluir un mecanismo de respuesta rápida en el sector energético.

Labardini expresó que las organizaciones están buscando tener garantías de que habrá una competencia con piso parejo pese a los recientes cambios constitucionales en materia de energía, que definitivamente buscan dar preponderancia a Pemex y CFE.

Añadió que las organizaciones estadounidenses critican que los requisitos de competencia limitan la preponderancia de Pemex y CFE.

”Hay una contradicción que tendrá que resolverse en las mesas de negociación del T-MEC. Y todo dependerá de la voluntad que tengan Estados Unidos y México para llegar a un acuerdo”, expresó el experto en energía.