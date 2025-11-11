Afirman que el sector de energía puede ser el principal riesgo para continuidad del T-MEC
Las diferencias en energía podrían impedir un acuerdo y poner en riesgo la continuidad del tratado de libre comercio
El sector energía puede ser el principal riesgo para la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aseguró Luis Miguel Labardini, director de la consultora Marcos y Asociados.
“La posición de este Gobierno en cuanto a la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) es irreductible, no es algo que este Gobierno esté dispuesto a renunciar”, aseguró en entrevista.
Agregó que aunque se puedan negociar detalles, las diferencias en energía podrían impedir un acuerdo y poner en riesgo la continuidad del tratado de libre comercio.
La semana pasada, la Asociación de Refinadores de Combustibles y Petroquímicos (AFPM) y el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) acusaron que el Gobierno mexicano favorece a Pemex y a la CFE con un trato preferencial sobre las compañías de EU, ante lo que proponen incluir un mecanismo de respuesta rápida en el sector energético.
Labardini expresó que las organizaciones están buscando tener garantías de que habrá una competencia con piso parejo pese a los recientes cambios constitucionales en materia de energía, que definitivamente buscan dar preponderancia a Pemex y CFE.
Añadió que las organizaciones estadounidenses critican que los requisitos de competencia limitan la preponderancia de Pemex y CFE.
”Hay una contradicción que tendrá que resolverse en las mesas de negociación del T-MEC. Y todo dependerá de la voluntad que tengan Estados Unidos y México para llegar a un acuerdo”, expresó el experto en energía.
Aseguró que el tema de preponderancia en materia de energía no es algo que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum esté dispuesto a negociar.
”Quizás la energía sea el tema más complicado de toda la negociación del Tratado”, reiteró.
Añadió que el actual Gobierno, a diferencia de la anterior Administración de Andrés Manuel López Obrador, tiene una disposición a permitir y promover la participación privada en el sector energético.
“Estoy viendo más apertura con la Presidenta Sheinbaum. Hay apertura en energía eléctrica, y el Gobierno puede decir que está dando garantías a través de los modelos que establecen la Ley y el Reglamento”.
”En el caso del petróleo está sucediendo lo mismo con los contratos mixtos que se están negociando, donde se tiene que llegar a un marco contractual que sea aceptable y que ofrezca garantías a la inversión privada de que recuperará su inversión”, explicó.