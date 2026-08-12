Piden al Gobierno de Coahuila presionar a la Federación para la exploración del gas

A “una velocidad de tortuga”, es que la Federación trata el tema del gas, manifestó el presidente del Clúster de Energía Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy, quien recomendó al Estado presionar y obligar al Gobierno Federal a tomar decisiones.

“Coahuila va a ser una potencia cuando esto se destape, (las reservas). Le da para dos generaciones para dejar de importar gas, incluso para poder exportar” y agregó “toda la parte olvidada de Coahuila que es la Región Centro y Carbonífera que es donde están las reservas y, la parte norte, sería una zona de un desarrollo industrial muy importante”.

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Agregó que los estudios que había realizado el Clúster de Energía se entregaron al gobierno desde 2023, por ello, recomendó que se comience a desarrollar la proveeduría y modificar los planos de estudio de las escuelas técnicas para que haya técnicos en las distintas áreas que se requieran.

Por lo pronto, de la Federación tiene muchas reservas de cuáles son sus intenciones reales pues “realizan las cosas a la velocidad de tortuga y pareciera que no quieren hacerlo, pues esto es algo que se pudo hacer hace 10 años, pero lo frenó Andrés Manuel López Obrador”, relató.

Sin embargo, Montemayor Seguy señaló que es urgente que se realice porque se depende de un 60% o más del gas importado para generar la electricidad que se utiliza en la economía y en la sociedad.

“Imagínese lo que pueda pasar cuando eso se cierra por alguna razón, que puede ser natural como ya sucedió o puede ser una decisión política o un acto ilegal o de terrorismo, estamos con una gran vulnerabilidad”, aseguró.

Recordó lo que sucedió hace varios años cuando se congelaron los ductos en Texas, se frenó el gas por varios días y generó que se parara la economía, importando gas carísimo, por lo que fue terrible el costo.

“Ese es el riesgo que tenemos, saben que lo tenemos, pero ahora ya la señora (la presidenta, Claudia Sheinbaum) decidió que siempre sí, pero están actuando con una lentitud terrible, perdieron cuatro meses con un Comité Técnico que lo que les dijo se lo dijimos hace 10 años, excepto lo del agua salobre, eso es una reverenda tontería, no se puede usar porque es demasiado caro perforar, extraer el agua y luego limpiarla para hacerla usable, no va a haber una empresa que quiera pagar ese costo”, dijo.

Agregó que Coahuila tiene agua tratada que se puede usar, aunque no quieren hacerlo y no entiende las razones.

Otro tema delicado, es el tipo de contrato que utilizarán, hoy que hay formas contractuales que pueden ser aceptables para los inversionistas como son los contratos de servicios, donde afirmó que ellos ponen el dinero, tecnología, operación todo y entregan el gas, mientras que Pemex le paga un monto acorde por cada millar de pies cúbicos que se le entregue.

Sin embargo, las formas contractuales que han estado utilizando en electricidad, son muy complicadas, por ello, estimó que éstas no serán muy aceptadas por los inversionistas y por ello, está negociación tomará tiempo.

Ante ello, indicó que esto se podrá hacer muy rápido, solo sí ellos están dispuestos en ser prácticos, pero lo que hacen y lo que muestran es mucha lentitud.