Comercio en México es administrado por un 68% de mujeres y más de la mitad factura 20 mil pesos al mes

De acuerdo con la Anpec, el 74% de los comercios minoristas representan el sustento económico del hogar.

El pasado siete de agosto se conmemoró el día nacional del pequeño comerciante y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes ( Anpec ) publicó sus últimos hallazgos de este sector, encontrando que el 68% de las tiendas minoristas son administradas por mujeres en México, así como el 57% de estos comercios facturan alrededor de 20 mil pesos al mes.

Del total de comercios encuestados por la Alianza, el 52% de los y las comerciantes tiene entre 40 y 59 años de edad, de los cuales el 41% trabaja más de 12 horas al día.

Además, el 48% de los encuestados abrió una tiendita, comercio de abarrotes o pequeño negocio como emprendimiento.

CASI EL 20% DE LAS Y LOS TRABAJADORES DE MÉXICO ESTÁN EN EL SECTOR COMERCIO: INEGI

De acuerdo con los Indicadores de Ocupación y Empleo de junio de 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 11 millones 752 mil 513 trabajadores y trabajadoras se dedican al comercio, representando el 19.7% de la población ocupada de México. Sin embargo, registró una baja de 0.1% con respecto al mismo periodo del año 2025.

Por otro lado, en el primer trimestre del año 2026 el Inegi reveló que las actividades terciarias —el comercio pertenece a este conjunto— crecieron 1% a tasa anual, siendo el único sector económico que creció en los primeros tres meses del año en cuestión.