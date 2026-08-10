Comercio en México es administrado por un 68% de mujeres y más de la mitad factura 20 mil pesos al mes
Por el día nacional del pequeño comerciante, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes publicó sus hallazgos del sector comercio en territorio mexicano
El pasado siete de agosto se conmemoró el día nacional del pequeño comerciante y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) publicó sus últimos hallazgos de este sector, encontrando que el 68% de las tiendas minoristas son administradas por mujeres en México, así como el 57% de estos comercios facturan alrededor de 20 mil pesos al mes.
De acuerdo con la Anpec, el 74% de los comercios minoristas representan el sustento económico del hogar.
Del total de comercios encuestados por la Alianza, el 52% de los y las comerciantes tiene entre 40 y 59 años de edad, de los cuales el 41% trabaja más de 12 horas al día.
Además, el 48% de los encuestados abrió una tiendita, comercio de abarrotes o pequeño negocio como emprendimiento.
CASI EL 20% DE LAS Y LOS TRABAJADORES DE MÉXICO ESTÁN EN EL SECTOR COMERCIO: INEGI
De acuerdo con los Indicadores de Ocupación y Empleo de junio de 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 11 millones 752 mil 513 trabajadores y trabajadoras se dedican al comercio, representando el 19.7% de la población ocupada de México. Sin embargo, registró una baja de 0.1% con respecto al mismo periodo del año 2025.
Por otro lado, en el primer trimestre del año 2026 el Inegi reveló que las actividades terciarias —el comercio pertenece a este conjunto— crecieron 1% a tasa anual, siendo el único sector económico que creció en los primeros tres meses del año en cuestión.
Cabe destacar que el 64.8% de las y los trabajadores de México se encuentran empleados en el sector terciario (comercio y servicios), con una cifra de 38 millones 778 mil 909 de personas.
Sumado a lo anterior, la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales del Inegi, confirmó que en mayo de 2026 el comercio al por menor aumentó en términos anuales su personal ocupado total 0.2%, de la mano con un aumento de las remuneraciones medias de 6.5%.