Ante la disrupción de las cadenas de suministro, las empresas están buscando acercarse más al mercado meta, industrias de otros lugres del mundo se están acercando a Estados Unidos y debemos estar listos para atender a toda la industria que se establezca en México, aseguró Claudia J. Lagos Galindo, Manager de International Trade and Border Planning Branch, Transportation Planning and Programming Division.

Lagos Galindo, quien presentó el Border Master Plan ante los socios del IMEF Coahuila Sureste, indicó que con la pandemia empezó la crisis en que no hay materia prima, las cadenas se rompen, las industrias se paran, no hay medios de transporte, no hay contenedores, ni forma de mover las mercancías, mientras que los precios de los contenedores se elevaron.

El incremento en costos y la disrupción de las cadenas hizo que las empresas quieran estar cerca de su mercado para evitar demoras en el transporte, para disminuir costos y estar a tiempo para las líneas de producción.

“Quien vende para Europa está buscando tener sus plantas en Europa, quien vende en Asia está buscando establecer su producción en Asia, quien vende en América está buscando establecerse en América y quien busca establecerse en el mercado de Norteamérica, México es el nicho número uno para establecer estas inversiones”, dijo.

Destacó que 36 días es lo que lleva traer la mercancía desde Asía a EU, por ello las empresas están actuando para reaccionar y moverse a donde sea necesario para ser más competitivo.

Ante ello, las industrias asiáticas y de otros países están buscando los estados fronterizos para estar más cerca de EU, lo que ha generado un boom en esas entidades porque buscan proveedores de la cadena de suministro y que lo que producen llegue más rápido al mercado Estados Unidos.

“La cercanía de la zona de nosotros con Texas como región México-EU-Texas es ideal porque todo lo que cruza por esta zona está buscando llegar al este de los EU, donde se encuentra la mayor población y el mercado mayor”, aseguró.

Pero a ello se suma la segunda parte del Tratado que subió el grado de integración nacional y para que un producto tenga un beneficio arancelario al ser producido en América del Norte, tiene que tener mayor componente de insumos producidos en la región, por ello, todos buscan instalarse en la zona de Norteamérica para tener este beneficio.

Ante ello destacó la importancia de la conexión en México de todo el desarrollo de infraestructura es importantísimo, en ese aspecto reconoció el trabajo que se realiza en Coahuila, donde el Gobernador hace el mayor esfuerzo para si no le toca concluirlo en su periodo, dejará todo hecho y listo para que solo falte la última parte y se generen los seis libramientos para que todo lo que viene de la Carretera 30 que viene del Pacífico al llegar a Piedras Negras y Acuña, se tenga la conexión, mientras que por el lado americano se estudia como crecer la carretera de su lado.