Piden ferroviarios valorar estructura fiscal en Presupuesto

CDMX.- Tras darse a conocer que el Gobierno de México busca incrementar 140 por ciento el cobro a las empresas ferroviarias por el uso de las vías en el Paquete Económico del 2027, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) pidió que se considere la estructura económica y fiscal del sector.

En un comunicado, el organismo, detalló que se encuentra analizando las modificaciones propuestas a la Ley Federal de Derechos contenidas en el Paquete Económico 2027, relacionadas con los derechos aplicables a las concesiones ferroviarias.

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Recordó que el sector ferroviario mexicano ha invertido más de 16 mil millones de dólares en la modernización y capacidad del sistema ferroviario, incluyendo mantenimiento y rehabilitación de vías, renovación de locomotoras y flota de carros especializados, terminales y tecnología.

En ese sentido, detalló que el ferrocarril de carga es una industria intensiva en capital y con altos niveles de reinversión.

Detalló que, por ejemplo, las inversiones de capital (CAPEX) del sector equivalen aproximadamente al 100 por ciento de su utilidad neta, reflejo de la reinversión permanente que requiere la infraestructura ferroviaria.

Agregó que además, el ferrocarril de carga mexicano es uno de los más competitivos a nivel internacional en precio, con un promedio de 0.03 dólares por tonelada-kilómetro, comparable con los sistemas más competitivos de América y Europa.

“El ferrocarril de carga ha alcanzado una participación del 27 por ciento del mercado terrestre de mercancías frente al autotransporte, aun sin contar con acceso a diésel a precios internacionales y con costos adicionales en materia de seguridad y protección a la carga, que representan aproximadamente el 3 por ciento de los ingresos del sector”, apuntó.

El organismo, señaló que a partir de 2019, al ferrocarril se le quitó la posibilidad de acreditar el IEPS del diésel, lo que representa un impacto equivalente a casi el 5 por ciento de los ingresos anuales del sector.

El organismo indicó que una mayor participación del ferrocarril permite reducir la circulación de vehículos pesados en las carreteras, particularmente en tráficos de largas distancias donde resulta más eficiente, con beneficios en seguridad vial y conservación de infraestructura.

Asimismo, expuso que permite reducir hasta en 80 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada transportada y brinda certeza tributaria respecto al consumo legal de diésel.

ALZA DE TRENES NO IMPACTARÁ MERCANCÍAS: SHCP

Por su parte la Secretaría de Hacienda (SHCP) aseguró que el aumento propuesto al cobro que pagan las empresas ferroviarias por el uso de las vías, no tendría un impacto significativo en las tarifas de los trenes ni en los precios de las mercancías, aseguró la

La dependencia sostuvo que, aunque la tasa del derecho subiría de 1.25 a 3.0 por ciento para las concesiones que se encuentren en el año 16 o más de vigencia, el pago representa una proporción poco relevante de los costos totales de las empresas concesionarias.

"No se prevé un incremento significativo en las tarifas ferroviarias o en mercancías, ya que el pago de los derechos es poco relevante en los costos totales de las empresas concesionarias, además de tener un ponderador bajo en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El Gobierno dará seguimiento a la evolución de las tarifas ya los efectos logísticos para evitar impactos injustificados sobre los usuarios", añadió

La aclaración ocurre luego de que especialistas del sector advirtieran a Grupo REFORMA que el aumento de 140 por ciento en la tasa podría trasladarse a las tarifas y, eventualmente, al costo de las mercancías.

La propuesta forma parte del Paquete Económico 2027 y se aplicaría a las concesiones que tengan 16 años o más de vigencia.

Las nuevas concesiones conservarían una tasa de 0,5 por ciento durante sus primeros 15 años, de acuerdo con la propuesta.

Hacienda justificó el aumento en la necesidad de actualizar una contraprestación que no ha sido modificada desde los años 90 y reconocer el valor actual del uso de activos que son patrimonio de la Nación.