Planean revivir discoteca del Hotel La Torre en Saltillo

Entre los proyectos que se están contemplando para el Hotel La Torre en Saltillo, está el revivir la discoteca con la que contaba en la parte alta del edificio, aunque esto es algo que se realizaría hasta después del proyecto de vivienda.

El empresario, Alejandro Villarreal Maury, dijo “la gente lo pide y lo estamos buscando hacer”, por ello, quienes se queden en los pisos que estarán por debajo de la discoteca, “qué sepa que va a haber un poco de ruido y un poco de afluencia por ahí”.

Agregó que este tipo de inmuebles tiene con nueve pisos que están habilitados y se venderá cada piso que cuenta con 192 m², sin embargo, en el caso de los espacios que están arriba.

Sin embargo, antes de empezar con los trabajos en este edificio, añadió que primero se deberán capitalizar y para ello, primero tendrán que hacer el fraccionamiento y ya después verán como se van acomodando.

Por lo pronto, Villarreal Maury, comentó que en un mes más esperan que salgan los permisos para iniciar con los trabajos de terracería para la vivienda.

Aunque este subcentro urbano cuenta con ocho hectáreas, añadió que empezarán con la urbanización de dos de ellas y construirán 70 viviendas, mientras que el resto se manejará con un esquema de macro lotes.

En el tema de las viviendas, la inversión es de 280 millones de pesos y ya están en pláticas con algunos inversionistas, asimismo las casas serán de interés medio con precios que van de los 3.5 a 3.7 millones de pesos.

Finalmente en relación a la Ferretera Sieber, indicó que la pusieron en pausa mientras platican con algunos inversionistas; está limitada en su trabajo y sigue vendiendo algunos materiales de construcción, aunque no está abierto al público, si con mayoristas.