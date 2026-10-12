¿Por qué Hall y Woodford ganaron el Nobel de Economía? Lo que esperas del futuro decide cuánto gastas hoy

¿Por qué Hall y Woodford ganaron el Nobel de Economía? Lo que esperas del futuro decide cuánto gastas hoy

+ Seguir en Seguir en Google
Diego Hernández
por Diego Hernández

Además, críticos de este galardón insisten en el rol de los nobeles para influir con sesgo en los tomadores de decisiones y de la poca participación de mujeres premiadas

Dinero
/
COMPARTIR

Los economistas de Estados Unidos Robert E. Hall y Michael Woodford ganaron el Nobel de Ciencias Económicas este 12 de octubre de 2026, premio promovido por la Real Academia Sueca de Ciencias. ¿Por qué sus descubrimientos en economía fueron importantes para ser galardonados y qué críticas hay al respecto?

Hall estudió la manera en que las decisiones de los consumidores sobre si gastar y cuánto gastar dependen de lo que esperan que sea su ingreso futuro. La investigación de Woodford estableció que las empresas toman decisiones sobre los precios basándose en hacia dónde creen que irán las tasas de interés en el futuro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/hall-y-woodford-ganan-el-nobel-de-economia-2026-por-sus-investigaciones-sobre-estabilizacion-macroeconomica-CB24077959

“Si son optimistas, consumirán más que si son pesimistas”, escribió el Comité del Premio de Ciencias Económicas sobre la aportación de Hall. Pero las expectativas de los consumidores pueden cambiar inesperadamente a medida que llega nueva información sobre la economía. Y algunos hogares son tan pobres que no pueden pedir prestado ni recurrir a ahorros en respuesta a cambios económicos.

En un artículo de 1982 con el economista Fredric Mishkin, Hall encontró que alrededor del 80% de los hogares tomaban decisiones de gasto basadas en sus expectativas para el futuro “mientras que el resto vivía al día”, escribió el comité.

Por otro lado, Woodford ha sido clave para la conformación del marco teórico Neokeynesiano moderno, que estableció en su obra cumbre “Tipos de interés y precios: fundamentos de una teoría de la política monetaria“ que para controlar la inflación por parte del Banco Central no necesita fijarse en la cantidad de billetes impresos sino en fijar las tasas de interés y gestionar las expectativas futuras de los mercados.

“Las decisiones de las empresas, por lo tanto, también están regidas por sus expectativas”, precisó el comité del Nobel.

Por lo tanto, los bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos, que fijan las tasas de interés a corto plazo, deberían proporcionar “comunicación clara y creíble sobre cómo razonan y lo que planean hacer”. Los bancos centrales han respondido a esta idea trabajando más para explicar lo que están haciendo.

Esto podría resumirse a que Hall explicó matemáticamente cómo las expectativas cambian las decisiones de consumo del ciudadano común, y Woodford utilizó esa lógica para enseñarle a los bancos centrales cómo controlar la inflación fijando tasas y comunicándose claramente con los mercados.

LA CRÍTICA DETRÁS DE LOS NOBELES DE ECONOMÍA

El economista Isaac Enríquez Pérez en su análisis “Las miserias de los Premios Nobel de Economía ante el capitalismo del desastre” insiste que estos premios generan una plataforma artificial “para proyectar, más allá del acartonamiento de la academia, alguna teoría que se pretenda instalar en el debate público y en los ámbitos del diseño y ejercicio de la política económica”.

Enríquez Martínez precisó que estos galardonados se vuelven una influencia en la formación de los estudiantes de las ciencias económicas con un sesgo que margina otras corrientes del pensamiento económico, así como la incidencia sobre “tomadores de decisiones y de los planificadores y consultores de organismos internacionales y de los sectores públicos nacionales”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/otorgan-premio-nobel-de-economia-2025-a-expertos-que-explicaron-el-crecimiento-impulsado-por-la-innovacion-KH17676491

“Estas soluciones cosméticas esbozadas por los Premios Nobel de Economía no son más que cortinas de humo para encubrir las contradicciones y problemáticas profundas de un capitalismo del desastre fincado en el rentismo, el extractivismo y la financiarización. A su vez, con sus narrativas se afianza la mercantilización de la vida social, se entroniza el mercado como mecanismo (des)articulador de la sociedad y se perpetúa la racionalidad tecnocrática forjada en lo cuantitativo y en la eficiencia económica”, sentenció el economista.

A estas críticas también se suma que este galardón se le ha otorgado a una abrumadora mayoría de hombres de origen occidental, con una representación mínima de tres mujeres galardonadas (Elinor Ostrom, Esther Duflo o Claudia Goldin) desde el año 1968, así como el poco reconocimiento de economistas del Sur Global (provenientes de países de África, América Latina, el Caribe, Asia y Oceanía), como lo ha reportado el medio alemán Deutsche Welle.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Dinero
Economía
Premios Nobel
Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Al narco abrazos, al médico madrazos

Al narco abrazos, al médico madrazos
true

Carlos Villarreal y Federico Fernández: el duro costo de equivocarse
true

POLITICÓN: AHMSA, la hora de la verdad: ¿habrá pago de garantía o acreedores tomarán el control?

El bulevar Rodeo Saltillo tendrá modificaciones para facilitar el acceso de los asistentes al festival.

Anuncian ruta gratuita de transporte ‘Vamos para el Rodeo Saltillo’, y ajustes viales por el evento
La fuerza del estallido habría proyectado el boiler hasta la cuadra siguiente.

Explota boiler en vivienda mientras dormían y lesiona a un niño en Saltillo
José Emilio Rodríguez, de 18 años, seguirá los pasos de Isaac del Toro tras fichar por el equipo de desarrollo del UAE Team Emirates para 2027.

Isaac del Toro tendrá compañía mexicana: José Emilio Rodríguez ficha por UAE para 2027
La situación refleja el deterioro de la seguridad marítima en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Irán incendia un superpetrolero después de que EU levantara el bloqueo naval
La disputa, por tanto, no necesariamente se desarrollaría en el espacio ni mediante un enfrentamiento militar convencional.

EU, China y Rusia podrían estar inmersos en una nueva carrera sobre transparentar el fenómeno de los ovnis