Por tercera vez, aumenta el precio de la canasta alimentaria por encima del INPC de marzo en México

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Dinero
/ 13 abril 2026
    Por tercera vez, aumenta el precio de la canasta alimentaria por encima del INPC de marzo en México
    Si los ingresos mensuales de la población son suficientes para adquirir los productos de las canastas alimentaria y no alimentaria se encuentran por encima de las Líneas de Pobreza que estudia Inegi. VANGUARDIA

Inegi reportó que la canasta alimentaria y no alimentaria han aumentado de manera consecutiva en el primer trimestre de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó que los precios de la canasta alimentaria presentaron un crecimiento de 8.1% en marzo a tasa anual para el ámbito urbano, superando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de marzo pasado —que fue de 4.6%—, observándose otra alza en los primeros tres meses de 2026 y llegando a los 2 mil 571.18 pesos para adquirir una canasta alimentaria.

La canasta alimentaria de enero para el ámbito urbano fue de 2 mil 486.40 pesos; la de febrero aumentó 1.2% a tasa mensual y llegó a la cifra de 2 mil 516.97 pesos. En términos anuales, la canasta alimentaria creció 5.1% en enero y en febrero, 6.5%.

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Sin embargo, la inflación anual en enero fue de 3.8% y en febrero fue de 4%, por lo que el precio de la canasta alimentaria creció por encima de la inflación general de los dos primeros meses de 2026.

El aumento observado en marzo de la canasta alimentaria fue de 2.2% con respecto a febrero de 2026 y, por tercera ocasión se registró esta alza de precios.

Inegi registró que la canasta alimentaria de febrero de 2026 para el ámbito urbano los precios del jitomate aumentaron un 60.2% con respecto al mismo mes de 2025; en marzo, el incrementó fue de 126.3% con respecto al tercer mes de 2025.

Y TAMBIÉN AUMENTÓ LA CANASTA ALIMENTARIA Y NO ALIMENTARIA

El precio de la canasta alimentaria y “no alimentaria” (que consideran los valores monetarios de la canasta alimentaria y de bienes y servicios) de marzo aumentó 5.6% y es la tercera ocasión que crece en 2026.

La “canasta alimentaria y no alimentaria” de enero para el ámbito urbano fue de 4 mil 843.11 pesos; la de febrero aumentó 0.7% con respecto a enero y llegó a la cifra de 4 mil 877.87 pesos. En términos anuales, la canasta alimentaria creció 3.9% en enero y en febrero, 4.5%.

El aumento porcentual del precio de la canasta alimentaria y no alimentaria en su conjunto de los primeros tres meses de 2026 han estado por encima de la inflación general (INPC), marcando el primer trimestre de 2026 de aumentos consecutivos en este indicador.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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