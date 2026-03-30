Precio del petróleo al alza y llega a 100.11 dólares por temor a una guerra prolongada en Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 30 marzo 2026
    Precio del petróleo al alza y llega a 100.11 dólares por temor a una guerra prolongada en Irán
    El alza de los precios del crudo y de sus derivados han alcanzado niveles que superan los 100 dólares por barril desde que empezó la guerra en Irán. ARCHIVO

El mandatario estadounidense, Donald Trump, arremetió con declaraciones al gobierno iraní de destruir su infraestructura energética si no reabre el Estrecho de Ormuz

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) continuó remontando este lunes con una ligera subida de un 0.47%, hasta los 100.11 dólares el barril, ante las señales de que la guerra en Irán podría prolongarse.

Por la mañana, los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, sumaban 0.47 dólares con respecto al cierre del día anterior.

https://vanguardia.com.mx/dinero/subirian-precios-de-autos-nuevos-por-aranceles-en-eu-destaca-investigacion-KM19731694

El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, advirtió a Irán que su país destruiría sus pozos petroleros, sus centrales eléctricas y la isla de Jarg a menos que se reabriera el estrecho de Ormuz, por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.

Además, Trump aseguró que Irán permitiría el paso de otros 20 buques petroleros a través del estrecho.

El mandatario calificó esta decisión como un “tributo” a E.U y como una señal de que se estaban llevando a cabo negociaciones para poner fin a la guerra.

Mientras, las tropas estadounidenses continúan desplegándose en Oriente Medio; actualmente, hay más de 50 mil efectivos en la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Petróleo
Dinero
Economía

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

Personajes


Donald Trump

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Peces agolfados

Peces agolfados
true

El cuerpo del delito
true

POLITICÓN: Operativos contra autos robados en Saltillo ni frenan fraude ni corrupción
Myra Cheng, candidata a doctora en informática Cinoo Lee, investigadora postdoctoral en psicología, y Dan Jurafsky, profesor de informática y lingüística en el campus universitario de Stanford, California.

Estudio alerta sobre chatbots que refuerzan que las personas tomen malas decisiones y dañan sus relaciones
Noelia, una chica de Barcelona quien, en 2022, intentó suicidarse después de haber sufrido una agresión sexual múltiple.

Noelia y la Eutanasia
Jugadores y cuerpo técnico encabezado por Daniel Suárez e Israel Carrillo sellaron el boleto nacional.

Coahuila Sub-15 avanza a la Olimpiada Nacional 2026 tras destacar en Saltillo
El presidente Trump llega a la pista, acompañado por su seguridad y personal militar en uniforme ceremonial; su gestión de la guerra ha sido descrita como errática, oscilando entre amenazas de escalada e intentos de diplomacia.

Ultimátums descabellados y bombardeos ‘a mansalva’: un retrato de Trump en guerra
Manifestantes en Cuba portan retratos de Fidel Castro; A pesar de los cambios de liderazgo, el legado de la familia Castro sigue siendo fundamental para la simbología del poder en la isla.

Los herederos de Castro emergen en medio de la crisis en Cuba