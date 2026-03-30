Subirían precios de autos nuevos por aranceles en EU, destaca investigación

La publicación indicó que de acuerdo con Cox Automotive, la carga total de los aranceles del 25% impuestos por el Presidente Donald Trump a los autos y autopartes importados, y del 50% al acero y al aluminio, costó a los fabricantes y proveedores unos 35 mil millones de dólares el año pasado.

En Estados Unidos se prevé un aumento en los precios de los vehículos, ya que los fabricantes buscan compensar los costos de los aranceles que ya no pueden absorber, tal y como lo hicieron el año pasado, destacó el diario Detroit Free Press.

”(Los fabricantes) absorbieron esos costos arancelarios al inicio para defender el volumen y proteger su cuota de mercado, pero eso nunca fue sostenible”, declaró Erin Keating, analista ejecutiva de Cox Automotive.

El año pasado, los aranceles llevaron a muchos fabricantes de automóviles a aumentar los cargos por destino en los precios de los autos nuevos para recuperar parte de los costos. Se espera que esta tendencia continúe este año.

Pero la capacidad de los fabricantes de automóviles para absorber el resto de los gastos arancelarios ya es cosa del pasado, señaló Keating.

”De cara al futuro, la fase de absorción definitivamente ha terminado”, declaró Keating.

”Los fabricantes de automóviles ahora están en modo de repercusión. Esto se refleja en los aumentos de los precios minoristas sugeridos por los fabricantes al cambiar de modelo cada año. Estamos viendo que los fabricantes racionalizan las características y promueven versiones más económicas para equilibrar la asequibilidad con una base de costos más alta”.

La firma de investigación automotriz indicó que los datos del primer trimestre muestran que las ventas minoristas de automóviles en Estados Unidos probablemente disminuirán un 2.6%, a 15.8 millones de unidades este año, en comparación con el 2025.