Precio del petróleo se mantiene volátil ante negociaciones Irán-EU

Los precios del petróleo se mostraron volátiles, ya que las tensiones en Oriente Medio y la incertidumbre en torno a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán dominaron el ánimo del mercado.

Según un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, los recientes acontecimientos militares han reforzado los temores de que las interrupciones puedan persistir, lo que mantiene una prima de riesgo incorporada en los precios.

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Al mismo tiempo, las autoridades han señalado que las negociaciones podrían llevar tiempo, mientras que las perspectivas sobre la seguridad del tránsito en el estrecho de Ormuz siguen siendo un factor clave para el mercado.

Resaltó que el mercado físico también sigue mostrando signos de escasez. Los indicadores recientes de las reservas estadounidenses, incluidas las últimas cifras del API, apuntaban a una reducción mayor de lo esperado en las reservas de crudo, lo que refuerza la opinión de que las condiciones de oferta y demanda a corto plazo siguen siendo limitadas, junto con las interrupciones en curso de los flujos energéticos globales y el transporte marítimo severamente restringido a través de Ormuz.

De cara al futuro, es probable que el mercado del petróleo continúe siendo altamente sensible a los acontecimientos relacionados con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, a posibles nuevas escaladas y a los próximos datos de inventarios.

La persistencia de las tensiones podría mantener respaldados los precios, mientras que avances creíbles hacia un acuerdo podrían aliviar las preocupaciones y ejercer presión bajista sobre el mercado, aunque cualquier normalización probablemente sería gradual debido a las restricciones aún presentes sobre el terreno.”