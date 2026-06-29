Australia duplicará las posibles multas para Facebook e Instagram por cuentas de redes sociales infantiles

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, culpó el lunes a la resistencia de las plataformas a las restricciones de edad por la necesidad de endurecer las leyes que entraron en vigor el 10 de diciembre.

Australia planea duplicar las posibles multas para las plataformas de redes sociales, incluidas Facebook e Instagram, que no impidan que los niños australianos tengan cuentas, mientras que los críticos argumentan que la prohibición, pionera en el mundo, para menores de 16 años estaba fracasando.

“Todos podemos estar de acuerdo en que nos gustaría que el sistema funcionara mejor de lo que lo hace actualmente, pero eso es culpa de las grandes tecnológicas que se aprovechan de la situación”, dijo Wells a la Australian Broadcasting Corp., utilizando un término del argot australiano para referirse a engañar, burlarse o mofarse.

El gobierno anunció el domingo que presentará esta semana ante el Parlamento un proyecto de ley que duplicaría la multa máxima a 99 millones de dólares australianos (68 millones de dólares estadounidenses) para las plataformas que no tomen las medidas necesarias para evitar que los niños australianos tengan cuentas.

Según un comunicado del gobierno, las enmiendas también aumentarían las facultades de la Comisionada de Seguridad en Internet, Julie Inman Grant, la autoridad australiana encargada de la seguridad en línea, para exigir información y documentos que garanticen que las plataformas cumplen con la legislación australiana.

Según el comunicado, las nuevas facultades también incluirían información de terceros , como proveedores de tecnología de verificación de edad, para comprobar las afirmaciones de las plataformas sobre cómo los menores de 16 años seguían eludiendo la prohibición.

La destacada legisladora de la oposición, Jane Hume, afirmó que su partido consideraría votar a favor de las reformas, argumentando que la “prohibición de las redes sociales no estaba funcionando” debido a la deficiencia de las leyes.

“Es evidente que la legislación estaba mal elaborada desde el principio. Al Comisionado de Seguridad en Internet no se le otorgaron las facultades necesarias para perseguir a estas grandes empresas tecnológicas”, dijo Hume.

El Parlamento aprobó la legislación inicial con un apoyo abrumador en 2024. Las plataformas afectadas dispusieron de más de 12 meses para planificar la implementación de la prohibición.

Muchos países que han implementado o están planeando restricciones similares han estado siguiendo de cerca el progreso de la prohibición en Australia.

Inicialmente, el gobierno informó que más de 5 millones de niños habían visto sus cuentas eliminadas, desactivadas o restringidas después de que la prohibición entrara en vigor.

Sin embargo, eSafety informó en marzo que siete de cada diez niños que tenían cuentas en plataformas restringidas el 10 de diciembre seguían activas en Facebook, Instagram, Snapchat y TikTok.

En abril, Inman Grant declaró que estaba considerando emprender acciones legales contra esas plataformas y contra YouTube, alegando que no estaban tomando medidas razonables para excluir a los niños.

Se había mostrado satisfecha con los progresos realizados por las plataformas restringidas restantes: X, Kick, Reddit, Threads y Twitch.

Wells afirmó que había recibido actualizaciones mensuales de eSafety desde marzo y que “no estamos viendo mejoras”.

“Estos cambios (en borrador) garantizan que la Comisionada de Seguridad en Internet tenga las herramientas y los poderes que necesita para exigir responsabilidades a las plataformas, y nos estamos asegurando de que pueda hacerlo”, dijo Wells.