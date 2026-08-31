Precios del crudo suben mientras los del oro caen ante una mayor tensión geopolítica

El precio del oro retrocedió a 4 mil 448 dólares por onza, presionado por las expectativas de mayores tasas de interés en Estados Unidos.

Las renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán también están aumentando las preocupaciones inflacionarias y las expectativas de un endurecimiento monetario.

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El precio del oro registraba una ligera caída este lunes 31 de agosto, mientras los mercados aumentaban sus apuestas por una subida de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.

Por la mañana el oro al contado descendía 0.1%, hasta $ 4mil 448.19 por onza, después de tocar su nivel más bajo desde el 19 de agosto.

En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos con vencimiento en diciembre retrocedían 0.7%, hasta 4 mil 498.90 dólares.

La cotización del metal precioso continuaba asimilando el fuerte retroceso del viernes, cuando perdió más de 3% y registró su mayor caída diaria desde el 10 de junio.

El movimiento se produjo después de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, durante el simposio de Jackson Hole.

PRECIOS DEL CRUDO SUBEN

Por otro lado, los precios del petróleo registraron alzas este lunes, con un mercado sacudido por los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán y ante la amenaza de Donald Trump de volver a golpearlo.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en noviembre, en el primer día de negociación de ese contrato, ganó un 2.71% hasta 90.49 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega el mismo mes subió un 2.83% hasta 85.76 dólares el barril.