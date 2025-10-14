Presenta Parras de La Fuente cartelera de eventos; esperan derrama económica de 15 mdp

El municipio de Parras de la Fuente presentó los eventos gastronómicos, culturales y deportivos con los que estarán cerrando el último trimestre del año y que les generará una derrama económica de 15 millones de pesos, entre la parte vinícola, hospedaje, gastronomía y los eventos de la temporada.

En la presentación de algunos de ellos, participó por parte de la OCV de Parras su presidenta y directora, Olga Leticia Lara Rodríguez y Bernardo López García, la directora de Turismo de Paras Amira Portillo Ríos, el representante de la Secretaría de Turismo, Miguel López y el director de la OCV Saltillo, Raúl. Rodarte, entre otros.

Entre los eventos estuvo el Festival Casa Cenizo que en esta segunda edición se realizará el 25 de octubre, en la que participarán más de 10 restaurantes, 10 vinícolas de la región y chefs de diferentes partes del país, para mayores informes se puede acceder a la página www.evential.mx .

Camino de las Flores: Recuerdos que Florecen es otro de los eventos, nace como una iniciativa colectiva para dar visibilidad a las actividades que gobierno, iniciativa privada, empresas, comercio y población en general realizadas en honor al Día de Muertos, en el que Parras se viste de flores, colores, velas, catrinas y elementos alusivos a la temporada de mayor tradición en el año.

Donde Hoteles, restaurantes, tiendas de vinos y comercios en general se convierten en escenarios para tomar fotografías en espacios diseñados con el tema de la temporada, el evento se realiza del 17 de octubre al 2 de noviembre.

En el Festival Parras de mis Sabores, los comerciantes participarán con la exposición y venta de sus productos locales, entre ellos exposición y venta de dulces regionales, campechanas, mermeladas y vinos artesanales, se realizará el 15 de noviembre en la calle H. Colegio Militar.

Este último trimestre del año, otro de los eventos que se realizará será el Encuentro Numimástico Parras 2025, contará con la participación de 20 expositores principalmente del norte del país, como es Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, será el 15 de noviembre en el Centro Cultural “Nancy Cárdenas” y se espera una asistencia de 300 personas.

Finalmente un evento deportivo que presentó fue la Parras Bike 2025, que en esta 6a edición se llevará a cabo el 6 de diciembre y contará con la participación de ciclistas de siete estados del país en diferentes categorías, que va de los 17 a más de 65 años con rutas de 35 y 70 kilómetros, para tener mayor información se puede acceder a los números 871 887 10 05 y en www.summits.com.mx .