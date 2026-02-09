Prevé ANTAD encarecimiento de ropa, calzado y electrónicos por nuevos aranceles

    Prevé ANTAD encarecimiento de ropa, calzado y electrónicos por nuevos aranceles
    Para las cadenas minoristas, la ropa y calzado son el principal riesgo por la competencia con el sector informal. FOTO: CUARTOSCURO

Se espera un repunte durante el primer semestre del año, especialmente en 50 fracciones críticas

La entrada en vigor, el pasado 1 de enero, de nuevos aranceles a mercancías textiles, calzado y ciertos productos electrónicos, comenzará a reflejarse de forma más clara en los precios al consumidor durante el primer semestre del año, advirtió Manuel Cardona, director de relaciones con Gobierno de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

En entrevista, Cardona explicó que el sector minorista participó activamente en el proceso de consulta encabezado por la Secretaría de Economía el año pasado, y alertó de 176 fracciones que podrían generar distorsiones relevantes en el mercado mexicano.

De esa forma, los aranceles originalmente planteados en hasta 50 por ciento quedaron en un rango de entre 25 y 35 por ciento.

No obstante, dijo que la ANTAD mantiene bajo observación cerca de 50 fracciones arancelarias consideradas críticas, principalmente de calzado, ropa terminada y algunos productos de línea blanca y electrónicos, rubros altamente dependientes de insumos asiáticos, en particular de China, Vietnam y Taiwán, países con los que México no tiene tratados comerciales.

Alertó que el mayor riesgo para las cadenas minoristas se concentra en calzado y prendas de vestir, pues el impacto arancelario puede restarle competitividad frente al mercado informal.

”El problema es que en calzado y ropa el consumidor sí tiene un sustituto inmediato en la calle. Si una tienda deja de ser competitiva, el cliente se va al mercado informal. Hay tenis y pantalones que se venden por 200 pesos en la calle”, explicó Cardona.

