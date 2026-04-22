Prevén disminución del 20% en la derrama económica por el Día de la Madre en Saltillo

El sector comercio prevé este año una derrama económica de 210 millones de pesos por concepto de la celebración del Día de la Madre, aunque esta cantidad será un 20% inferior a la que se generó el mismo periodo del año pasado.

El director de la Canaco Saltillo, Salvador Rodríguez Saade indicó que en 2025 fueron 260 millones de pesos la derrama económica que generó dicha celebración, sin embargo, debido a la baja que presentan este año, estimó que las ventas también serán menores en comparación a lo que se presentó en 2025.

TE PUEDE INTERESAR: El papa León XIV pide justicia y cerrar la brecha económica en su visita a Guinea Ecuatorial

Expuso que hasta ahora estadísticamente van un 20% por debajo de lo que fue 2025 y para la celebración del Día de la Madre prevén que en ese mismo porcentaje bajarán las ventas en comparación al mismo periodo del año pasado.

No obstante, añadió que igual que el año pasado, la celebración cae en fin de semana, lo que beneficia a los restaurantes y los giros donde se realizan las compras para las mamás, entre ellas de zapatos, flores, artículos de tecnología, celulares, pantallas y demás.

Rodríguez Saade consideró que en los establecimientos donde se compran los regalos, las ventas repuntan toda la semana previa la celebración y lo más fuerte se da el fin de semana.