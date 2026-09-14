Prevén mayor subsidio de SHCP a diésel por alza en EU

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    Prevén mayor subsidio de SHCP a diésel por alza en EU
    Los precios del diésel en Estados Unidos ahora son más de un 60% más altos que antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán a finales de febrero. ESPECIAL.

La Secretaría de Hacienda ha determinado un estímulo complementario de 0.15 pesos por litro de ese combustible para esta semana

CDMX-El incremento del diésel en Estados Unidos a un precio récord podría tener un impacto en México que llevaría a que el Gobierno federal aplique un subsidio mayor al combustible, consideró Ramsés Pech, especialista en energía.

“La AAA reportó que el diésel en Estados Unidos se vendió en 6.06 dólares el galón, primer registró histórico superior a seis dólares, que equivale a 27.17 pesos el litro, apenas 16 pesos más caro que en México.

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“Esto posiblemente pegue de la semana del 18 al 25 de septiembre, sin recaudación por IEPS de diésel y posiblemente aplicar un subsidio mayor (al de esta semana) por parte del Gobierno para mantener el precio en 27 pesos el litro y controlar la inflación”, aseguró Pech en un análisis.

El viernes, la Secretaría de Hacienda aplicó un subsidia de 100 por ciento al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) del diésel, lo que significa que no tendrá recaudación alguna esta semana por este gravamen.

Para Pech, el diésel en Estados Unidos acumula un incremento en sus precios de 55 por ciento desde febrero y en California ya cotiza en 7.98 dólares el galón.

“El diésel subió 0.33 dólares en una semana, y con el IEPS agotado, un nuevo salto internacional pasa directo al precio mexicano”, expuso el especialista.

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