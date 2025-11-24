Producción de empresas constructoras retrocede en el mes de septiembre

CDMX.- El valor de la producción de las empresas constructoras en México observó un retroceso mensual de 1.5% durante septiembre pasado, mientras que el personal ocupado total en la industria de la construcción reportó una disminución de 0.02%, ligando 16 meses a la baja.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) los segmentos cuya producción observó una disminución en septiembre pasado fueron: Petróleo y Petroquímica con una caída mensual de 13.8%, mientras que el ramo de Transporte de Urbanización retrocedió 4.0%.

Por el contrario, los segmentos que reportaron un aumento fueron: Agua, Riego y Saneamiento, con un alza mensual de 6.2%; el ramo de ‘Otras construcciones’, 1.3%; Electricidad y Telecomunicaciones, 0.6%; y Edificación, 0.2%.

Por sector contratante, el gubernamental participó con el 27.8% del valor de la producción de las empresas constructoras en septiembre, con una caída anual de 35.1% con base en cifras originales, mientras que el privado concentró el restante 72.2% del valor, con un aumento de 1.2%.

Además el número de las y los obreros disminuyó en el mes 0.3%; el de los empleados administrativos, contables y de dirección bajó 0.7%, y el grupo de ‘otros’ que incluye a personas propietarias, familiares, así como a otras y otros trabajadores sin remuneración, cayó 4.0%.

Por otro lado, fue en los primeros nueve meses de 2025, que el valor de producción de las constructoras padeció una reducción de 17.03 por ciento a tasa anual, dejando en el camino tres años con expansión.

Cuatro rubros de los seis que confirman el indicador del valor de la producción reportaron variaciones en contra, sobresaliendo petróleo y petroquímica con un desplome de 57.20 por ciento anual.

Asimismo en este periodo el transporte y urbanización observó una contracción de 36.47 por ciento anual, la de agua, riego y saneamiento de 35.15 por ciento y la edificación cedió 2.47 por ciento.

En contraste, electricidad y telecomunicaciones elevó el valor de su producción 11.42 por ciento y otras construcciones 4.50 por ciento.