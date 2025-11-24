Producción de empresas constructoras retrocede en el mes de septiembre

Dinero
/ 24 noviembre 2025
    Producción de empresas constructoras retrocede en el mes de septiembre
    En los primeros nueve meses de 2025, el valor de producción de las constructoras padeció una reducción de 17.03 por ciento a tasa anual. FOTO: CUARTOSCURO.

El personal dependiente de la empresa retrocedió 0.1%, mientras que el personal no dependiente aumentó 0.2%

CDMX.- El valor de la producción de las empresas constructoras en México observó un retroceso mensual de 1.5% durante septiembre pasado, mientras que el personal ocupado total en la industria de la construcción reportó una disminución de 0.02%, ligando 16 meses a la baja.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) los segmentos cuya producción observó una disminución en septiembre pasado fueron: Petróleo y Petroquímica con una caída mensual de 13.8%, mientras que el ramo de Transporte de Urbanización retrocedió 4.0%.

TE PUEDE INTERESAR: Solicita sindicato de EU establecer cuota de importación para vehículos ligeros

Por el contrario, los segmentos que reportaron un aumento fueron: Agua, Riego y Saneamiento, con un alza mensual de 6.2%; el ramo de ‘Otras construcciones’, 1.3%; Electricidad y Telecomunicaciones, 0.6%; y Edificación, 0.2%.

Por sector contratante, el gubernamental participó con el 27.8% del valor de la producción de las empresas constructoras en septiembre, con una caída anual de 35.1% con base en cifras originales, mientras que el privado concentró el restante 72.2% del valor, con un aumento de 1.2%.

Además el número de las y los obreros disminuyó en el mes 0.3%; el de los empleados administrativos, contables y de dirección bajó 0.7%, y el grupo de ‘otros’ que incluye a personas propietarias, familiares, así como a otras y otros trabajadores sin remuneración, cayó 4.0%.

Por otro lado, fue en los primeros nueve meses de 2025, que el valor de producción de las constructoras padeció una reducción de 17.03 por ciento a tasa anual, dejando en el camino tres años con expansión.

Cuatro rubros de los seis que confirman el indicador del valor de la producción reportaron variaciones en contra, sobresaliendo petróleo y petroquímica con un desplome de 57.20 por ciento anual.

Asimismo en este periodo el transporte y urbanización observó una contracción de 36.47 por ciento anual, la de agua, riego y saneamiento de 35.15 por ciento y la edificación cedió 2.47 por ciento.

En contraste, electricidad y telecomunicaciones elevó el valor de su producción 11.42 por ciento y otras construcciones 4.50 por ciento.

Temas


Dinero
Economía
industria de la construcción

Localizaciones


México

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El vuelo, de poco más de una hora, promete dinamizar turismo y comercio entre ambas ciudades.

Viva Aerobus abre ruta estacional a San Antonio y fortalece conectividad de Torreón
El gobernador anuncia un incremento presupuestal para fortalecer la infraestructura de seguridad en 2026.

Manolo Jiménez anuncia más presupuesto para seguridad en Coahuila en 2026
La página oficial del Gobierno de Coahuila permanece en blanco con la leyenda “En mantenimiento”.

Sitio web oficial de Coahuila en blanco y fuera de servicio
Ex trabajadores de AHMSA avanzan por la carretera rumbo a Saltillo para exigir pagos pendientes tras tres años del cierre de la acerera.

Ex obreros de AHMSA marchan de Castaños rumbo a Saltillo para exigir pago de salarios y finiquitos (video)
Autoridades monitorean tramos carreteros en Coahuila ante posibles movilizaciones.

FGE: no hay bloqueos carreteros en Coahuila pese a protestas de transportistas
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell en conferencia de prensa en la sede de esa institución en Washington el 29 de octubre del 2025. (AP foto/Manuel Balce Ceneta)

Por qué la economía estadounidense se ha mantenido más fuerte de lo esperado

true

Se puede decir... Que se quedó vestido y ‘alborotado’
true

Coahuila: Manolo Jiménez Salinas concluye el primer tercio de su gobierno