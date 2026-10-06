Producirá Coahuila más de 20 mil mdd en autopartes en 2026

Coahuila, que es líder en autopartes en México al producir 16 de cada 100 dólares en el país, estará cerrando el año con una producción de 20 mil millones de dólares, lo que representará un 13% más en comparación al 2025.

El gerente de Estudios Económicos de la Industria Nacional de Autopartes, Julio Galván, señaló que el pronóstico para el cierre del año, en condiciones ideales es de 20 millones de dólares, aunque también reconoció que “vamos con pies de plomo”, toda vez que pueden pasar muchas cosas, entre ellas faltan rondas de negociaciones.

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Sin embargo, añadió que si se logra este objetivo que se desarrollo durante el primer semestre, no solo Coahuila, sino los demás estados del país, tendrán un récord en la producción de autopartes.

Por lo pronto, recordó que las cifras del primer trimestre del año, donde a nivel México la producción fue de 63,863 millones de dólares y representó un crecimiento de 9%; mientras que en ese periodo la producción de Coahuila fue de 10,076 millones de dólares, lo que significó que 16 de cada 100 dólares de autopartes se producen en el estado, asimismo su participación fue del 15.8% del total nacional.

Además de mantenerse como el estado número en producción de autopartes, durante el primer semestre de 2026, Coahuila representó el 13.7% del total de la Inversión Extranjera Directa para el Sector de Autopartes en el país con 221 millones de dólares, asimismo del total de la IED que recibió el estado en ese periodo, el 58.12% fue destinado al sector de autopartes.

Por otra parte, comentó que México hoy atraviesa un momento particularmente importante para la industria, es el cuarto proveedor de autopartes, aunque el primer proveedor de autopartes para Estados Unidos, a julio 2026, México representó el 44.6% del total de las importaciones que realiza EU del mundo en el sector de autopartes.

“Esto nos habla de una integración productiva que Norteamérica ha estado construyendo durante décadas y que hoy debemos seguir fortaleciendo, pero también nos plantea un enorme reto, México no puede ser solo un productor más y tenemos que producir más en México y tenemos que desarrollar más proveedores en nuestro país, incorporar más tecnología, generar mayor valor agregado y fortalecer nuestras capacidades en la Región de Norteamérica”, aseguró.

Finalmente comentó que el evento como Automatch que el próximo año se realizará en Coahuila, adquiere un enorme y gran relevancia en el sector, toda vez que la competitividad de la industria se construye no solo dentro de una planta, se construye cuando una empresa hace encuentro y desarrollo de nuevos proveedores, cuando fortalece su cadena de suministro local, cuando un fabricante encuentra una nueva tecnología para mejorar su productividad, así como cuando se vincula a la industria con el sector de la academia.