Tras 5 años, autos chinos reconfiguran el mercado

En tres años de operaciones, BYD ya tiene 4% de mercado, mientras que MG, a punto de cumplir cinco años, alcanza 3.6% de las ventas totales del país.

A cinco años de la llegada de automotrices chinas al mercado mexicano, tres marcas lideran la carrera por ganar mayor participación y quitarle una tajada del pastel a marcas con muchos más años en el país, como Ford , Honda y Nissan.

Pareciera poco, pero BYD y MG ya desplazaron a Ford, Hyundai y Honda en participación de mercado y, si mantienen su ritmo, podrían rebasar a Chrysler, que tiene 4.7% de las ventas totales.

Las automotrices chinas también le han quitado algo a Nissan, General Motors, Volkswagen, Toyota, KIA y Mazda.Eric Ramírez, director para Latam de la consultora Urban Science, dijo que en un mercado donde compiten 50 marcas es difícil pensar que haya un ganador absoluto como Nissan, que tenía 25% de participación en 2016.

”Sólo en mercados muy cerrados o con dinámica muy diferente como India, Maruti tiene más de 30% de mercado. En Japón, Toyota tiene un dominio absoluto, pero además de coches vende taxis, camiones y tiene un ecosistema industrial muy amplio”, explicó.

En México, agregó, las automotrices con mayor volumen de venta perderán participación por la entrada de las chinas y, a lo mucho, se quedarán con 13% o 15%.

”Nissan defiende con todo su 18%, pero se ve muy difícil que regrese a 20%”, aseguró Ramírez.

Pisa el acelerador

Geely alcanzó 2.7% en el primer trimestre de este año, al colocar 10 mil 782 unidades, casi cuatro veces más que en el igual periodo de 2025.

Rosa María Rubio, analista del sector automotriz en Monex, dijo a EL UNIVERSAL que los consumidores mexicanos han mostrado preferencia por autos chinos, sobre todo por sus precios.

”En general, esta estructura se centra en algunas marcas, no en todas. Hay 15 marcas chinas, pero la mayor distribución la mantienen BYD, MG y Geely”.

“MG mantiene una participación de 3.6% para este primer trimestre, pero ha disminuido. En 2023 tuvo su mayor participación, de 4%. Es un reto mantenerse, ya que le tomó un año subir. Entró en 2021, cuando tenía 0.7% de mercado, y para 2022 tenía 3.5%. Su principal competidor es Ford. Se acerca a Chrysler, pero está lejos de Mazda”, detalló Rubio.

El director de Urban Science agregó que la entrada de las marcas chinas fue agresiva y tuvieron una ventaja que ya se acabó.

”MG llegó en la pandemia, con una oferta muy diferenciada y con el factor novedad, precio, equipamiento... Agarraron a las otras automotrices en crisis, porque nadie tenía inventario, y por eso creció”.

”Luego de cinco años, ya no es tanta novedad, aunque cada día presentan modelos nuevos competitivos. Y las otras marcas ya no están dormidas, tienen inventario y sacan ofertas agresivas como Nissan y General Motors que se han defendido”, dijo Ramírez.

Otras marcas chinas como JAC, con nueve años en el país y respaldada por una planta de Giant Motors Latinoamérica, tiene 1.4% de participación en ventas totales.

Changan tiene 1.3% del mercado; Chirey, 1.2%; Great Wall Motor, 0.9%; Omoda, 0.5%; Jetour y GAC, 0.3% cada una; Zeekr, 0.2%; Lynk & Co. 0.1%, y con menos de 0.1% están JMC, BAIC, DFSK y Seres.

Menos agencias

Según Urban Science, las automotrices chinas tienen 600 agencias en el país y, por las condiciones económicas actuales de incertidumbre sobre la relación comercial con Estados Unidos, el futuro del T-MEC y la inflación, habrá ajustes en los próximos meses.

”No todas las chinas están vendiendo igual. Las marcas que han tenido mejor aceptación han sido MG, BYD y Geely. Las demás, sin pena ni gloria... Habrá alguna depuración, algunas marcas ya se fueron. Otras lo van a pensar”, destacó la consultora.