Puerto Verde de Piedras Negras avanza como una de las obras prioritarias de infraestructura

El proyecto Puerto Verde fue confirmado como una de las obras prioritarias de infraestructura para la Presidencia de la República, con el respaldo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y de las Secretarías de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), y de Hacienda y Crédito Público.

El proyecto, que forma parte del plan estratégico de inversión en infraestructura del Gobierno de México, fue mencionado el miércoles por Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras, durante la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en el merado de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

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El vehículo legal para construir Puerto Verde se constituyó en junio pasado, cuando la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento de la SCHP dictó favorable la creación de Inversión Mixta Piedras Negras, SA de CV, como Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, con el Gobierno Federal conservando la mayoría accionaria.

Bajo este esquema, el capital privado participa en la construcción y asume una parte del riesgo, mientras el Estado mantiene la concesión y el proyecto se financia sin generar deuda pública adicional.

La inversión del lado mexicano del proyecto supera los 4,000 millones de pesos y contempla la construcción de un puente fronterizo de seis carriles con operación exclusiva para vehículos de carga las 24 horas del día.

Con ello, la ciudad resolverá la congestión que hoy enfrenta en su vialidad principal, donde camiones de carga, vehículos particulares y transporte de personas comparten actualmente la misma infraestructura.

“Una de las mejores prácticas que estamos viendo a nivel nacional ya nivel internacional es tratar de sacar los puentes de las ciudades que se fueron desarrollados, y por eso estamos creando este libramiento que va hacia Puerto Verde y poder crear un nuevo puente fronterizo”, señaló el director general de Banobras, Jorge Mendoza, durante la conferencia mañanera y agregó que la dependencia ya trabaja de manera conjunta con las autoridades de Estados Unidos para avanzar en la construcción en el lado americano.

Puerto Verde se suma así al esfuerzo de infraestructura carretera más amplia que el Gobierno Federal presentó esa misma semana. Jesús Esteva Medina, titular de la SICT, indicó que el proyecto forma parte de un programa nacional que contempla la intervención de 11.366 kilómetros de carreteras y una inversión pública y privada de 647.832 millones de pesos durante la actual administración.

Con la creación de la empresa mixta ya autorizada, se prevé que en octubre se publique la licitación para la construcción, operación y conservación del puente y su libramiento, con inicio e obra proyectado para el último trimestre del año y entrada en operación comercial estimada para 2028.

Al sacar la totalidad del tránsito de carga de la mancha urbana, Puerto Verde permitirá detonar el desarrollo industrial y logístico de la región fronteriza entre Piedras Negras y Eagle Pass, Texas.