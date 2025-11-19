Quinta Real cambiará su nombre a Casa Mayor y será Marriot

/ 19 noviembre 2025
    Quinta Real cambiará su nombre a Casa Mayor y será Marriot
    Actualmente el hotel cuenta con 104 habitaciones y genera alrededor de cien empleos. FOTO: REBECA RAMÍREZ /VANGUARDIA.

Remodelaciones en total sumarán los 130 millones de pesos en dos años

El Hotel Quinta Real a partir del primero de diciembre cambiará su nombre a Casa Mayor y será Marriot, específicamente de la parte Autograph Collection, lo que mantiene o incluso mejora su categoría de Gran Turismo.

El presidente del Consejo del Hotel Quinta Real, Roberto Cabello Elizondo, informó que la parte de operación se está llevando por IDH y la marca Quinta Real, la cual se mantiene hasta la última semana de noviembre y a partir del primer día de diciembre el nuevo nombre del hotel será Casa Mayor y será de Marriot.

El Hotel Quinta Real recordó que fue inaugurado el 24 de octubre de 2004, por lo que fueron 21 años con este nombre, aunque reconoció que la marca Camino Real- Quinta Real es la mejor marca nacional, añadió que Saltillo, por el tipo de turismo que tiene, como es el de negocios y extranjero, le ayudaría más el sistema de reservaciones, punto de lealtad y las relaciones que tiene Marriot.

Asimismo dentro de este grupo, entrará en la parte de Autograph Collection donde se incluyen diferentes propiedades, algunos son haciendas otros edificios nuevos, pero cada uno tiene su nombre y su personalidad.

Recordó que alrededor de hace dos años en ese hotel iniciaron con la remodelación del tercer y cuarto nivel, mientras que ahora seguirán con el 1 y 2 pero ahora con la marca Marriot, además la parte de restaurante-bar, salón de eventos y business center serán no solo para los huéspedes, sino también para la gente local.

En el caso de las inversiones, comentó que hasta ahora se han invertido 50 millones de pesos, mientras que en lo que sigue serán 80 millones.

Finalmente comentó que con este cambio se espera que mantenga o incluso mejore la clasificación de gran turismo con la que cuentan.

