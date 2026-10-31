Realizan Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas en Coahuila

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    Realizan Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas en Coahuila
    “Durante estos dos días compartiremos ideas y experiencias sobre los cambios que están transformando nuestra industria”, aseguró. FRANCISCO MUÑIZ

Se resaltó la alianza con el Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila, el apoyo del Gobierno del Estado y el respaldo de la Organización Mundial de Ciudades

Con un total de 200 participantes de diferentes estados del país y de Latinoamérica, iniciaron los trabajos del 11° edición del Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas.

El presidente del Clúster Logístico de Coahuila, Juan Manuel Ramos Cantú en su mensaje señaló que es un foro internacional en el que participan empresarios, líderes y especialistas que comparten un mismo interés como es impulsar el futuro de está industria.

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Agregó que desde el Clúster Logístico creen que el futuro se construye con empresas que innovan, personas que impulsan el cambio y alianzas que generan resultados.

En este camino dijo ha sido fundamental la alianza con el Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila, el apoyo del Gobierno del Estado a través de Pro Coahuila y el respaldo de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas.

“Durante estos dos días compartiremos ideas y experiencias sobre los cambios que están transformando nuestra industria”, aseguró.

Finalmente externo que el futuro de la logística no se construye de manera individual, sino conectando esfuerzos.

Cabe destacar que en el evento participaron también el vicepresidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, Hugo González, la directora de ProCoahuila, Sofía Delgadillo.

Asimismo estuvo el director de Fomento Económico, Enrique Garza, la directora del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila, Fabiola Aguilar y la directora de Turismo de Saltillo, Lydia González, entre otros.

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