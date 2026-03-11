Realizan Inauguración de empresa Infinitum Electric en Ramos Arizpe; generará 130 empleos

En Ramos Arizpe, se realizó la inauguración de la empresa Infinitum Electric, la cual representa una inversión de 18 millones de dólares y una generación de 130 empleos.

Directivos de la empresa que se ubica en el 360 Industrial Park, dejaron en claro que tiene un apetito muy grande para crecer, pues actualmente tiene una capacidad para producir cien mil motores, por lo que tienen la intención de llegar a los millones.

En su mensaje, el gobernador, Manolo Jiménez Salinas, destacó que en lo que va de la administración han llegado 185 nuevas inversiones por un monto de 158 mil millones de pesos.

De éstas un 47% fueron proyectos mexicanos y un 53% proyectos extranjeros, asimismo el socio comercial número uno es Estados Unidos y de sus estados, Texas.

Resaltó que se tienen las condiciones más importantes que busca un inversionista como son las y los mejores trabajadores de todo el país, estabilidad laboral, estado de derecho, servicios y buenos desarrolladores, asimismo la seguridad que es uno de los temas más importantes para que haya desarrollo y calidad de vida.

A su vez, el CEO y fundador de Infinitum Elecric, Ben Shuler, indicó que son una empresa que produce motores eléctricos y añadió que los motores eléctricos consumen cerca del 53% de la energía eléctrica de todo el mundo.

Agregó que la tecnología de punta de Infinitum se aplica en estos centros y su uso es para centros de datos, hospitales y otros centros críticos; asimismo destacó que Saltillo es el hogar perfecto para albergar un centro de producción de los motores.

“Esto es solamente el inicio, nosotros ahorita tenemos una capacidad para cien mil motores, pero tenemos la intención de llegar a los millones, estamos aquí con un apetito muy grande para crecer y esperemos que eso se comparta con los ideales de Saltillo”, dijo

Por su parte, el vicepresidente de Manufactura de Infinitum Electric, Tore Slotfeldt destacó que lo más importante es la gente y añadió que han avanzado mucho en los dos años que han estado aquí y no pueden esperar a lo que sigue.

El secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, indicó que hoy es un día muy importante para la región, el mundo está viviendo una profunda transformación industrial, la tecnología avanza, las industrias evolucionan y cada vez más empresas buscan desarrollar soluciones eficientes, más inteligentes y más sostenibles.

Ante ello dijo que proyectos como Infinitum Electric son tan relevantes porque representan la industria del presente y del futuro, son empresas que innovan, desarrollan tecnología avanzada y redefinen cómo se diseñan y operan los temas eléctricos del mundo.

Finalmente el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, señaló que celebran la innovación y visión de futuro, pues esta empresa se propuso revolucionar la industria de motores de flujo más eficientes, más ligeros y más silenciosos, contribuyendo a un futuro más sostenible para el planeta.