Realizarán 2do Campeonato Nacional de Parrilla en Saltillo

El delegado de la Asociación de Parrilleros de Coahuila, Miguel Ángel Moncada informó que esperan que este evento genere una derrama económica de más de 10 millones de pesos y que se tenga una asistencia de 3 mil a 4 mil personas.

En Saltillo se realizará 2do Campeonato Nacional de Parrilla México 2026, evento que se estará realizando el 13, 14 y 15 de noviembre, y el ganador obtendrá el pase para el mundial de la World Barbecue Association Cancún 2027.

Se contará con una participación de 40 equipos de México y Latinoamérica, el ganador obtendrá el pase al mundial del World Barbecue Association Cancún 2027 que se realizará en noviembre de ese año y en el que se contará con 180 equipos a nivel mundial.

Entre los datos extraoficiales que compartió informó que serán cinco proteínas y dos platillos veganos, se tendrán premios en efectivo, aunque por definirse las cantidades y el evento se realizará en lo que fueron las instalaciones del Albergue Gilberto ubicado en la colonia Morelos.

La información del evento, se puede obtener en la Asociación de Parrilleros de Coahuila, en sus páginas de Facebook e Instagram, hay un costo de inscripción para los equipos y otro costo para el público en general.

Por otra parte, compartió que la Asociación de Parrilleros de Coahuila (APC) empezó en el estado pero hoy tienen representantes en todo el país, así como en Latinoamérica y Europa; asimismo, la APC es una filial de la World Barbecue que es el organismo más grande del mundo de competencias de asado, ahumado, carnes asadas y demás.

La APC participa con jueces y equipos en 20 a 25 competencias al año y en Coahuila deben ser de 10 a 12, asimismo cuentan con más de 250 miembros y de ellos 180 son en México, asimismo de ellos son entre 70 a 80 de Coahuila.