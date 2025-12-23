Rechaza CTM que la revisión del TMEC traerá despidos masivos de trabajadores en México

/ 23 diciembre 2025
    Rechaza CTM que la revisión del TMEC traerá despidos masivos de trabajadores en México
    El proceso de modernización del T-MEC permitirá mantener el libre comercio con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial en el sector agroalimentario y pesquero. FOTO:

El gremio trabajador tiene escuela y se ha formado para enfrentar, en su caso, este tipo de amenazas, señaló Tereso Medina, dirigente estatal de la central obrera

El dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila, Tereso Medina Ramírez, rechazó el pronóstico de algunos sectores de la iniciativa privada nacional en el sentido de que se prevén despidos masivos de trabajadores tras la revisión del próximo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

“No se teme a un despido masivo porque si algo tenemos en la CTM es escuela, es formación”, útil para enfrentar esta clase de vicisitudes, señaló el representante sindical en un segundo segmento de su entrevista con periodista Carlos Marín.

Añadió que, precisamente con motivo de dichas negociaciones, programadas para el 1 de julio de 2026, el movimiento obrero mexicano requiere “líderes que puedan ser honestos, probos en este momento, y más por los retos que vienen a nivel internacional” para las economías de los tres países que participan en dicho acuerdo comercial.

El también secretario general adjunto de la CTM nacional, expuso que, para tranquilidad del sector obrero, desde 1936, se han tenido dirigentes probados, dirigentes expertos y experimentados que se la han jugado por los mejores valores de los estados de la república”.

En virtud de ello “sabemos perfectamente —subrayó— que fuimos formados para poder hacer alianzas o amalgamar la actividad del sindicato con las mejores causas de los trabajadores y sus familias”.

Por otra parte, mostró confianza en los beneficios de las grandes reformas laborales que se han experimentado en el país, como fue la de 2017, que contempló “cancelar un modelo de hacer justicia o de aplicar con eficacia la justicia laboral”.

“Siendo senador, me tocó incluso consensar la puesta en marcha de la reforma al artículo 123 de la Constitución Política para que de ahí emergiera la reglamentación de la Ley Federal del Trabajo, que es, a partir de 2018, la nueva manera de aplicar justicia en todos los aspectos”, explicó Medina Ramírez.

Coahuila 1000
T-MEC
Economía

México
Torreon, Coahuila

David Guillén Patiño

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

