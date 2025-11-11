Reconocen a jóvenes en el Premio a la Innovación 2025

El Premio a la Innovación 2025 organizado por el Consejo de Vinculación Universidad-Empresa Coahuila Sureste se realizó este martes y fueron galardonados los ganadores en las categorías Agroindustria, Automotriz, Energía Verde, Innovación Social Inclusiva y Tecnologías de la Información y Comunicación de la Industria 4.0.

En la ceremonia de inauguración estuvo el presidente del Consejo, Alfredo López Villarreal acompañado por representantes de las instituciones educativas que integran este consejo.

TE PUEDE INTERESAR: Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM

En la categoría de Agroindustria el primer lugar se lo llevó la UA de C con el proyecto valorización de los residuos de la industria cervecera como fuente de carbono en el cultivo de la cianobacteria de la Región de Cuatro Ciénegas para la producción de biomasa con potencial uso farmacéutico.

El segundo lugar fue para la UPRA con el proyecto Desarrollo de un Invernadero Inteligente para el cultivo autónomo de hortalizas mediante inteligencia artificial e internet de las cosas.

Asimismo en la categoría Automotriz el primer lugar fue para la UANE con el proyecto Vehicle-ECO y el segundo lugar para el Tecnológico de Monterrey con el proyecto Carro de gravedad; en la categoría de Energía Verde los ganadores fueron en el primer lugar la UANE con el proyecto Nodea y el segundo lugar para la UPRA con el proyecto Vehículo Acuático Autónomo e Híbrido en Visión Artificial para Recolección de Residuos Flotantes de Cuerpos de Agua (SEA RACCON).

En Innovación inclusiva el primero y segundo lugar fueron para el Tecnológico Nacional de México con los proyectos Blind Visual y StayAwake; mientras que en la categoría Tecnologías de la Información y Comunicación de la Industria 4.0, el primero y segundo lugar fue para la UTC con los proyectos Sistema de Detección de EPP mediante Visión por Computadora y con Sistema Móvil de Inspección Remota (SMIR).