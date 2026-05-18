Reducción de la jornada laboral elevará un 8% el costo de la nómina en 2027, afirman

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    Reducción de la jornada laboral elevará un 8% el costo de la nómina en 2027, afirman
    Actualmente son pocas las empresas que ya están implementando la reducción gradual de la jornada laboral. ESPECIAL.

Además ésta subirá hasta un 33% cuando se implemente de manera completa en el año 2030

Hasta un ocho por ciento se estima que se incrementará en 2027 el costo de la nómina con la reducción de dos horas de la jornada laboral, esto al pasar de 48 a 46 horas semanales. Asimismo cuando se implemente en su totalidad, es decir al quedar en 40 horas semanales en 2030, se incrementará en un 33%.

Lo anterior fue señalado por el vicepresidente de la Comisión Laboral de Coparmex Nacional, Octavio Benavides Narro.

“Más que eso son momentos de reingeniería no laboral nada más, sino operativa para ver cómo vamos a tratar de producir lo mismo con menos horas; es una operación mayor, pero creo que hay la capacidad suficiente en la mayoría de las industrias del país y de Coahuila para poderle entrar, pero también que nos ayuden mucho los trabajadores y los sindicatos”, indicó.

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Octavio Benavides Narro indicó que se encuentran ante el cambio más grande en materia laboral de los últimos cien años y los empresarios han tenido un mundo de cambios en muy poco tiempo; el más reciente, la reducción de la jornada laboral y a partir de enero de 2027 se empezará a implementar de manera gradual.

“Las empresas están haciendo ahorita sus análisis para ver cuál es la mejor forma de entrarle, hay algunas alternativas, la primera puede ser productividad que es donde creo se va a ir la gran mayoría, la segunda es pago de tiempo extraordinario cuando lo sea y conforme lo marca la ley”, indicó.

Dijo que al momento la mayoría de las empresas están realizando un análisis de cómo actuar, toda vez que no es un tema sencillo, debido a que tiene un impacto importante en la operación.

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