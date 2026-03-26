Reduce Banxico 25 puntos tasa de interés a un nivel de 6.75%

El Banco Central señaló que la inflación general y subyacente de ”las principales economías avanzadas” han bajado con respecto a los niveles observados a finales de 2025, llevando a la Reserva Federal de Estados Unidos a mantener sin cambios la tasa de fondos federales el pasado 18 de marzo.

El Banco de México (Banxico) votó por mayoría bajar 25 puntos la tasa de interés interbancaria y pasó de 7% a 6.75%, entrando en vigor esta política monetaria el 27 de marzo de 2026 y respondiendo al alza inflacionaria por el panorama económico afectado debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

Sin embargo, los mercados financieros internacionales “mostraron volatilidad y menor apetito por riesgo, y los precios de diversas materias primas se incrementaron (...) El impacto que tendrá el conflicto en Medio Oriente sobre la economía global es incierto y dependerá de su duración e intensidad”, señaló el Banxico.

Factores de riesgo (al alza) como las políticas comerciales y las tarifas arancelarias, los conflictos geopolíticos, la inflación subyacente, la depreciación del peso mexicano y las “afectaciones climáticas” influyeron en la toma de decisión para bajar la tasa de interés por parte de Banxico.

Otros riesgos “a la baja” como la actividad económica de México-Estados Unidos, “un menor traspaso de aumentos en los costos” y menores oportunidades de apreciación del peso mexicano también fueron factores que consideró la Junta de Gobierno del Banco de México para esta política monetaria.

“La Junta de Gobierno juzgó apropiado en esta ocasión continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario”, comunicó a la prensa el Banxico.

TRES DE CINCO VOTARON A FAVOR DE BAJAR TASA DE INTERÉS

La decisión de bajar la tasa de interés obtuvo 3 votos a favor de 5; dos integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico votaron a favor de mantener sin cambios la tasa interbancaria.

En este comunicado de prensa, Banxico mencionó que la meta es mantener la inflación de México en 3% —actualmente es de 4.63%— y que “conforme la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerite, la Junta de Gobierno valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional a la tasa de referencia”.