Registra PIB turístico menor tasa en 5 años; avanza solo 0.08%

Dinero
/ 10 febrero 2026
    Registra PIB turístico menor tasa en 5 años; avanza solo 0.08%
    El Consumo Turístico Interior (CTI) es el gasto realizado por las y los visitantes dentro del País, tanto residentes con el consumo interno como extranjeros con el receptivo. CUARTOSCURO.

Los servicios padecieron su primera reducción en un lustro y los bienes avanzaron, tras retroceder 3.78 por ciento en el periodo de enero a septiembre de 2024

CDMX.-En medio de la debilidad del rubro de los servicios, de enero a septiembre pasado, el Producto Interno Bruto Turístico del País (PIBT) en México presentó su menor avance en un quinquenio.

En los primeros nueve meses de 2025, a tasa anual, en México, el PIB del sector turismo aumentó sólo 0.08 por ciento desde 2.56 por ciento en el mismo lapso del año anterior, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

TE PUEDE INTERESAR: Industria textil en México, con salarios debajo de la línea de pobreza: ProDesc

En periodos comparables, la actividad turística se hundió 24.54 por ciento en 2020 ante la pandemia y rebotó 15.27 por ciento en 2021 para avanzar 17.26 por ciento en 2022 y 2.87 por ciento en 2023.

Detrás del leve movimiento al alza en el PIBT se derivó de la contracción de 0.24 por ciento anual en su componente de servicios y el incremento de 1.29 por ciento en el de bienes.

En lo que respecta al Consumo Turístico Interior (CTI), el indicador mostró un crecimiento de 0.59 por ciento respecto al lapso de enero a septiembre de 2024, como resultado de un repuntó de 10.34 por ciento en el receptivo y una caída de 1.45 por ciento en el interno.

En términos trimestrales, en el periodo de julio a septiembre de 2025, el PIBT subió 0.41 por ciento, luego de dos declives en fila, apoyado por los crecimientos de 1.51 por ciento en bienes y de 0.12 por ciento en servicios.

La combinación de un desplome de 6.75 por ciento en el receptivo y el incremento de 1.70 por ciento en el interno, se reflejó en un alza de 0.30 por ciento trimestral en el Consumo Turístico Interior.

El Consumo Turístico Interior es el gasto realizado por las y los visitantes dentro del País, tanto residentes (consumo interno) como extranjeros (consumo receptivo).

Los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT) permiten conocer y dar seguimiento a la evolución del Producto Interno Bruto Turístico y del Consumo Turístico Interior, explica el instituto.

