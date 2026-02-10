Registra PIB turístico menor tasa en 5 años; avanza solo 0.08%

CDMX.-En medio de la debilidad del rubro de los servicios, de enero a septiembre pasado, el Producto Interno Bruto Turístico del País (PIBT) en México presentó su menor avance en un quinquenio.

En los primeros nueve meses de 2025, a tasa anual, en México, el PIB del sector turismo aumentó sólo 0.08 por ciento desde 2.56 por ciento en el mismo lapso del año anterior, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

TE PUEDE INTERESAR: Industria textil en México, con salarios debajo de la línea de pobreza: ProDesc

En periodos comparables, la actividad turística se hundió 24.54 por ciento en 2020 ante la pandemia y rebotó 15.27 por ciento en 2021 para avanzar 17.26 por ciento en 2022 y 2.87 por ciento en 2023.

Detrás del leve movimiento al alza en el PIBT se derivó de la contracción de 0.24 por ciento anual en su componente de servicios y el incremento de 1.29 por ciento en el de bienes.