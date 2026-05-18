Registran 20 estados pérdida de empleos; entre ellos se encontró Coahuila: BBVA

MONTERREY.- Un total de 20 estados, entre ellos Coahuila, acumularon pérdidas de empleos formales de octubre del 2024 a abril de este año, advierte un análisis de BBVA.

“La mayor parte del País enfrenta un entorno negativo en la creación de empleo formal, reflejo de la desaceleración económica. (Y) la caída de empleadores profundiza la debilidad del empleo formal”, añade.

TE PUEDE INTERESAR: Encuentran los cuerpos de los turistas italianos desaparecidos en una cueva de las Maldivas

Afirma que la debilidad del mercado laboral en el País, la caída persistente en el número de empleadores formales y la debilidad de la inversión, sugieren un deterioro más estructural en la capacidad de generación de empleo.

De acuerdo a lo que informó en el caso de Nuevo León, el Estado registró un alza, pero de apenas 0.4%.

“Estados industriales y tradicionalmente relevantes en la generación de empleo formal, como Querétaro -con crecimiento del 0.9%- y Nuevo León -en 0.4%-, continúan mostrando una dinámica moderada, consistente con la debilidad observada en el sector manufacturero durante los últimos meses”, señala BBVA.

Las tres entidades que presentaron las mayores contracciones en los últimos 19 meses fueron Campeche, con 9.3%; Sinaloa, con 5.4%, y Guerrero, con 3.1%.

No obstante, indicó que en las caídas observadas le siguieron Chiapas, de 2.7%; Tamaulipas, de 2.7%; Zacatecas, de 2.3%, y Coahuila de 1.9%, lo que refleja una debilidad persistente y generalizada en distintas regiones del País”, indica el estudio.

Por otro lado, las entidades con mayor crecimiento en plazas formales fueron Estado de México, con 7.9%; Colima, con 4.7%, y Baja California Sur, con 2.8%.

“El Estado de México resulta particularmente relevante dada su elevada participación en la generación total de empleo formal, por lo que su dinamismo ha contribuido parcialmente a compensar la debilidad observada en gran parte del País”, precisa BBVA.Agrega que el desempeño de los estados muestra un mercado laboral regional altamente fragmentado.

Destacó que desde octubre del 2024, el empleo formal apenas ha acumulado un crecimiento de 0.6%, reflejando un virtual estancamiento en la creación de puestos de trabajo durante los últimos 19 meses y evidenciando la persistente debilidad del mercado laboral formal en México”.

Añade que los datos del IMSS sobre patrones registrados continúan mostrando debilidad.

“En abril, se registró una caída anual de 2.7%, acumulando 22 meses consecutivos de variaciones negativas, lo que evidencia un deterioro persistente en la base patronal formal, en línea con la debilidad que ha mostrado la economía y el mercado laboral”.

Con información de Reforma