Regresan mañana a laborar trabajadores de GM Ramos Arizpe tras paro por bloqueos

Tal como se había informado, el martes reanudan sus operaciones los trabajadores del Complejo de General Motors en Ramos Arizpe, luego del paro que realizaron desde el 30 de octubre.

Como se recordará el pasado 29 de octubre, General Motors México a través de sus redes sociales informó que debido a los bloqueos carreteros en el estado de Guanajuato, las operaciones de los complejos de fabricación de GM de México seguían viéndose afectadas.

Por ello, suspendieron sus actividades en el Complejo de Silao el miércoles 29 de octubre en el segundo turno, en Complejo San Luis Potosí el miércoles 29 de octubre en el segundo turno en el Complejo de Ramos Arizpe, a partir del jueves 30 de octubre, reanudando operaciones el martes 4 de noviembre.

Cabe destacar que en el Complejo de GM Ramos fueron 4 mil los trabajadores afectados por el paro y la empresa descartó informar detalles sobre el sueldo por confidencialidad de los empleados, sin embargo, este lunes confirmó que este martes regresan a laborar los trabajadores de este Complejo.