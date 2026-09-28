En México, exportaciones del sector automotriz a EU caen más que las de autos en lo que va del año

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    En México, exportaciones del sector automotriz a EU caen más que las de autos en lo que va del año
    La información de la comercialización en el mercado interno, producción y exportación proviene del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL). VANGUARDIA

El comercio internacional entre ambas naciones en materia automotriz está profundamente vinculado y expertos insisten en que la aplicación de aranceles complicaría este panorama

Las exportaciones de carros hacia el mercado internacional han crecido a tasa anual cinco de ocho veces en 2026, mientras que las exportaciones automotrices hacia Estados Unidos han caído en cinco meses del año en cuestión en términos anuales, registró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por un lado la Balanza Comercial de Mercancías de México (BCMM) del Inegi —que reporta la cantidad y los bienes que entran y salen de México— registró que las exportaciones del sector automotriz mexicano hacia Estados Unidos han caído anualmente en enero (-16.7), febrero (-8.7%), marzo (-3.4%), mayo (3.5%) y agosto (1%).

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-con-superavit-en-balanza-comercial-exportaciones-vuelven-a-crecer-por-encima-del-40-MB23770693

La balanza comercial mexicana registró crecimientos a tasa anual en las exportaciones automotrices en abril (+5.8%), junio (+7%) y julio (+3.7%) de 2026.

En lo que va del año, la BCMM también observó que las exportaciones del sector automotriz mexicano hacia Estados Unidos representan en promedio 19.89% del total de las exportaciones mexicanas en el comercio internacional.

En cambio, según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Inegi informó que las exportaciones de carros al mercado exterior han caído en tres ocasiones: en febrero (-4.4%), junio (-9.2%) y julio (-9.7%) de 2026.

Mientras que en el resto del año en cuestión, las exportaciones de vehículos ligeros han crecido a tasa anual en enero (+2.3%), marzo (+4.2%), abril (+11.4%), mayo (+1.7%) y agosto (+1.3%), con base al RAIAVL.

EXPORTACIONES DE CARROS EN FUNCIÓN DEL MERCADO DE EU

Las exportaciones de carros producidos en México hacia Estados Unidos en el periodo enero-agosto representaron el 76.3% del total, por una cantidad de 1 millón 716 mil 610 unidades vehiculares.

$!Canadá, Alemania y Brasil representan el grueso del 23.7% de las exportaciones provenientes de México.
Canadá, Alemania y Brasil representan el grueso del 23.7% de las exportaciones provenientes de México. CAPTURA DE PANTALLA

En promedio, el 75.52% de las exportaciones de vehículos ligeros que provienen de México las atrae Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/dinero/anticipan-estancamiento-automotriz-a-fines-de-2026-AA23762299

Debido a este contexto económico, el centro de estudios Council on Foreign Relations y otros analistas han insistido en los impactos negativos de los aranceles de la Sección 232 por parte del gobierno estadounidense sobre insumos utilizados en la industria automotriz como el acero, cobre, aluminio, así como las mismas autopartes, automóviles y camiones pesados.

“EU importa casi la mitad de todos los autos nuevos que vende, la mayoría proviene de seis países: Canadá, Alemania, Japón, México, Corea del Sur y Reino Unido, todos ellos socios comerciales cercanos. México, por sí solo, exporta (a EU) un tercio de esos autos”, precisó el Council on Foreign Relations.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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