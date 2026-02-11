Renuevan presidencia de AMPI Saltillo; toma protesta Consejo Directivo 2026

Se realizó la toma de protesta del Consejo Directivo 2026 de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Sección Saltillo, encabezado por Eduardo Javier Aldape Cavazos, quien asumió el compromiso de dar continuidad al trabajo realizado y fortalecer la presencia del sector en la región.

Durante su mensaje, el nuevo presidente presentó su plan estratégico basado en tres ejes principales. El primero contempla reforzar el posicionamiento de AMPI Saltillo y del Sureste de Coahuila, con mayor presencia ante autoridades, cámaras empresariales y la sociedad, además de consolidarse como una voz activa y consultiva en temas inmobiliarios.

El segundo pilar se centra en la profesionalización continua. Señaló que el mercado actual demanda asesores capacitados, actualizados, éticos y con visión empresarial, por lo que se impulsarán programas de capacitación, herramientas tecnológicas y actualización permanente en aspectos legales, comerciales y de desarrollo humano.

El tercer eje está enfocado en la consolidación de la licencia inmobiliaria. Para ello, trabajarán de manera coordinada con autoridades municipales y estatales, así como con expresidentes de la asociación, con el objetivo de que este año la iniciativa quede establecida y aprobada por el Congreso del Estado, como ya ocurre en otras entidades del país.

En su intervención, la presidenta nacional de AMPI, Jenny Althair Rivas Padilla, destacó que en 2025 AMPI Saltillo logró posicionarse a nivel nacional, al ubicarse en distintos periodos del año en el tercer lugar en capacitación entre las cien secciones del país.