Renuevan presidencia de AMPI Saltillo; toma protesta Consejo Directivo 2026
Eduardo Javier Aldape se comprometió a dar continuidad al trabajo previo y fortalecer al sector inmobiliario en la región
Se realizó la toma de protesta del Consejo Directivo 2026 de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Sección Saltillo, encabezado por Eduardo Javier Aldape Cavazos, quien asumió el compromiso de dar continuidad al trabajo realizado y fortalecer la presencia del sector en la región.
Durante su mensaje, el nuevo presidente presentó su plan estratégico basado en tres ejes principales. El primero contempla reforzar el posicionamiento de AMPI Saltillo y del Sureste de Coahuila, con mayor presencia ante autoridades, cámaras empresariales y la sociedad, además de consolidarse como una voz activa y consultiva en temas inmobiliarios.
El segundo pilar se centra en la profesionalización continua. Señaló que el mercado actual demanda asesores capacitados, actualizados, éticos y con visión empresarial, por lo que se impulsarán programas de capacitación, herramientas tecnológicas y actualización permanente en aspectos legales, comerciales y de desarrollo humano.
El tercer eje está enfocado en la consolidación de la licencia inmobiliaria. Para ello, trabajarán de manera coordinada con autoridades municipales y estatales, así como con expresidentes de la asociación, con el objetivo de que este año la iniciativa quede establecida y aprobada por el Congreso del Estado, como ya ocurre en otras entidades del país.
En su intervención, la presidenta nacional de AMPI, Jenny Althair Rivas Padilla, destacó que en 2025 AMPI Saltillo logró posicionarse a nivel nacional, al ubicarse en distintos periodos del año en el tercer lugar en capacitación entre las cien secciones del país.
Subrayó que la industria inmobiliaria representa cerca del 7 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, lo que la convierte en un pilar fundamental para la economía y el desarrollo de las ciudades. No obstante, reconoció que el sector enfrenta desafíos inéditos que exigen acciones prudentes, inteligentes y con visión de futuro, en un entorno marcado por el cambio constante.
El Consejo Directivo 2026 de AMPI Saltillo está conformado, además de su presidente, por Luis Ernesto Elizalde Narro como vicepresidente; Verónica Zamora Reyes en la Secretaría Técnica; Yadhira Sánchez Delegado y el propio Elizalde Narro en Finanzas y Tesorería; Eunice Marisol Sánchez Martínez en Relaciones Institucionales; y Anabell Rodríguez Elydd en Asuntos Jurídicos.
También integran el consejo Elizabeth Báez Quiroz en Membresías; Andra Morales Ramírez en Capacitación; María Cristina Fernández Delgado en Eventos; Doria Catalina Ortiz Loranca en Comunicación; Héctor Aguirre Sánchez en Bolsa Inmobiliaria; Jorge Burciaga Neme en la Subdirección de Bolsa Inmobiliaria; Mireya Vázquez Canizales en Responsabilidad Social; Alejandra Díaz Moll en Patrocinios; Karina Lissett Berrones Esparza en AMPI Mujer; Fernando Emiliano Ortiz en AMPI Joven; y Keren Hapuv Guillen García en Marketing y Redes Sociales.