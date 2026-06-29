Reporta industria de Ramos Arizpe baja incidencia de apagones durante temporada de calor

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    Reporta industria de Ramos Arizpe baja incidencia de apagones durante temporada de calor

No obstante, esperan que se mantenga así y no se incrementen durante los horarios intensos de trabajo, pues pueden afectar los procesos

Cinco ó seis apagones cortos son los que reporta el sector industrial en el periodo mayo-junio, mientras que para julio-agosto esperan que no haya más afectación en las empresas.

El presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), Sergio Gándara Cavazos, indicó que éstas son las temporadas clave, por ello buscan anticiparse también un poco con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para ver cómo se están preparando para contener está situación en la temporada alta de calor que es donde más se presenta está problemática.

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Este año comentó que los apagones disminuyeron en comparación a años anteriores, se han presentado de mayo a la fecha seis, asimismo son más pequeños en comparación a lo que se presentaba hace uno ó dos años, cuando eran más más largos y llegaban a ser hasta de una hora.

“Los apagones que se han presentado hasta ahora son cortos, van y vienen, tienen una duración de cinco minutos o son inmediatos y han afectado a la zona industrial en general”, dijo.

Añadió que hay plantas que cuentan con generadores para hacer frente a este tipo de contingencia, sin embargo, debido a que la interrupción del servicio es muy corta, no llegan a entrar.

Gándara Cavazos indicó que el número de apagones que se presentaron el año pasado es similar a lo que hoy se presenta, mientras que lo más fuerte fueron los que se presentaron en 2024; sin embargo, independientemente de la duración, las empresas revisan sus procesos, cuando hay una interrupción en el servicio el caso de las planta que son muy automatizadas, les pueda llevar hasta una hora o más.

La recomendación a las empresas, es que de las instalaciones hacía dentro las plantas cuenten con una buena infraestructura y que no sea vulnerable, contando con un buen cableado y con las instalaciones correctas, para así no tener una caída por la propia infraestructura.

Finalmente en el caso del tema del agua comentó que ha mejorado con el paso de los años, pero siempre ha sido un reto para la zona industrial de Ramos Arizpe el suministro del agua, sin embargo, añadió que están en constante comunicación con las instituciones públicas.

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