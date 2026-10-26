Reporta KOF alza de 16.2% en su flujo operativo

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    Reporta KOF alza de 16.2% en su flujo operativo
    Destacaron que la aceleración de la transformación digital de la compañía y el dinamismo del amplio portafolio fortalecieron aún más su posición de liderazgo. CUARTOSCURO.
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Excluyendo los efectos de conversión de moneda, los ingresos totales de KOF aumentaron 11.3% en el trimestre de julio a septiembre de 2026

MONTERREY.-Coca-Cola Femsa (KOF) reportó este lunes un flujo de operación de 16 mil 794 millones de pesos en el tercer trimestre, un 16.2% mayor al de igual lapso del año pasado y 17% superior en términos comparables.

La compañía dijo en su informe de resultados que los ingresos totales aumentaron 10.9% hasta los 79 mil 718 millones de pesos, impulsados principalmente por el crecimiento de volumen y por iniciativas de gestión de ingresos, los cuales fueron parcialmente contrarrestados por efectos desfavorables de mezcla y de conversión de moneda a pesos mexicanos con respecto a la mayoría de las monedas operativas.

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En el trimestre, el volumen aumentó 5.3% a 1.089.8 millones de cajas unidad, derivado del crecimiento en las nuestras operaciones.

En México, la empresa registró un aumento del volumen de 4.8% a 641.5 millones de cajas unidad, mientras que los ingresos subieron 8.3% a 45 mil 976 millones de pesos. Excluyendo los efectos de conversión de moneda, los ingresos totales aumentaron 9.3%.

En la división de Sudamérica, el volumen aumentó 6% a 448.3 millones de cajas unidad, impulsado por el incremento de volumen en todas las operaciones, principalmente de 15.9% en Colombia y 3.9% en Brasil.

Los ingresos de la región se incrementaron 14.7% a 33 mil 742 millones de pesos y, excluyendo los efectos de conversión de moneda, estos aumentaron 14.1%.

El directo general de KOF, Ian Craig, destacó que durante el tercer trimestre se logró “un crecimiento de volumen en todas nuestras operaciones, alcanzamos un volumen consolidado récord para un tercer trimestre y continuamos ganando participación de mercado.

En México, nuestra estrategia de gestión de ingresos nos permitió mantener una sólida posición competitiva e impulsar una mejora secuencial en nuestros resultados, a pesar de un entorno de consumo que se mantuvo desafiante durante el trimestre”.

Sudamérica registró un sólido desempeño, impulsado por el crecimiento de doble dígito en la utilidad de operación de Brasil y Colombia.

“Nuestra diversificación geográfica continúa generando valor. La fortaleza y el equilibrio de nuestras operaciones respaldan nuestros resultados consolidados y refuerzan la resiliencia de nuestro negocio”, agregó.

Los títulos de KOF encabezaban las pérdidas en la Bolsa Mexicana de Valores, al caer un 4.72% a 209.86 pesos tras divulgar sus resultados trimestrales.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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