Resaltan repunte en afiliación en Canaco Saltillo; suman cuatro mil socios más en un año

El presidente de la Canaco Saltillo, Juan Antonio Aguirre Valdez destacó el repunte en la afiliación que se ha presentado en este organismo comercial el último año, esto al sumar cuatro mil socios más a este organismo comercial.

Recordó que hace casi un año, cuando llegó a la presidencia de la Canaco Saltillo, ésta contaba con más de 9 mil afiliados, mientras que hoy son 14 mil, por lo que se elevó casi un 50% el número de socios y muchos de los nuevos afiliados, se ubican en la zona centro.

Aguirre Valdez señaló que este crecimiento en la afiliación, se dio “trabajando, dando resultados y echándole ganas”.

Por otro lado, añadió que el próximo miércoles será la asamblea anual de la Canaco Saltillo.

Al preguntarle si repetirá un periodo más como presidente respondió “Vamos a ver qué dice la gente, hay que esperar” y añadió “lo que la asamblea decida lo vamos a acatar”.

En esa asamblea presentará también su informe, donde además de destacar las afiliaciones nuevas a la cámara, está la firma de diferentes convenios, así como el trabajo que todo equipo ha desarrollado.

Además se realizará el cambio de 12 consejeros y otros 12 consejeros se quedan, asimismo es el consejo el que votará por el presidente.