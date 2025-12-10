Reserva Federal de Estados Unidos recorta tasas de interés en 25 puntos base

Dinero
/ 10 diciembre 2025
    Reserva Federal de Estados Unidos recorta tasas de interés en 25 puntos base
    Jerome Powell es el actual presidente de la Reserva Federal y comentó que quiere dejar en buen estado la economía estadounidense a quien lo remplace en mayo de 2026. VANGUARDIA

Esta política monetaria tiene el objetivo de sobrellevar la tasa de desempleo de EU y controlar los efectos inflacionarios de los bienes y servicios

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed por sus siglas en inglés), Jerome Powell, anunció la reducción de 25 puntos base sobre las tasas de interés para estar en un rango porcentual de 3.5-3.75, y así “alcanzar el máximo empleo y una inflación a una tasa del 2 por ciento a largo plazo”, cita el comunicado.

“Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha estado expandiendo a un ritmo moderado. La creación de empleo se ha ralentizado este año, y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente hasta septiembre”, señaló la Fed.

La votación estuvo dividida por parte del Comité al tomar esta decisión de política monetaria: 9 votos a favor y 3 en contra. Se mencionó en el comunicado que uno de los miembros de este Comité se pronunció a favor de reducir 50 puntos porcentuales base sobre la tasa de interés.

“El Comité estaría preparado para ajustar la postura de la política monetaria según sea apropiado si surgen riesgos que puedan impedir el logro de los objetivos del Comité. Las evaluaciones del Comité tendrán en cuenta una amplia gama de información, incluyendo lecturas sobre las condiciones del mercado laboral”, puntualizó el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed.

Esta tendencia a la baja en las tasas de interés por parte de la Fed se observa desde el pasado julio, pues el rango de interés en ese mes estaba entre 4.25-4.5 por ciento.

Esta política monetaria de bajar las tasas de interés es una herramienta para controlar los efectos inflacionarios de los precios, fomentando el empleo y estimulando el gasto de empresarios y consumidores al abaratar los servicios de deuda (créditos).

POWELL EN CONFERENCIA DE PRENSA

Ante periodistas de diversos medios de comunicación, Jerome Powell comentó que la inflación de los bienes es producto de los aranceles que Estados Unidos (EU) ha ejecutado a lo largo de la administración Trump. Comentó que la inflación tendrá un pico en el primer cuatrimestre de 2026.

Powell también advirtió que desconoce si esta reducción en las tasas de interés “vaya a suponer una gran diferencia para la gente”, pues el desempleo ha aumentado en EU.

Sobre la pregunta de si ha pensado su futuro después de concluir su mandato como presidente de la Reserva Federal, Powell declaró “tengo muchas ganas de entregarle este puesto a quien me reemplace con la economía en muy buena forma”.

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

