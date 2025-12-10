Amenazan a EU problemas de agua de México: Donald Trump

Internacional
/ 10 diciembre 2025
    Amenazan a EU problemas de agua de México: Donald Trump
    La declaración de Trump se da en medio de la disputa por presunto incumplimiento de México al pacto binacional de agua. FOTO: AP

El presidente estadounidense acusó que en México se vierte agua residual no tratada en río de Tijuana, lo que pone en peligro a comunidades fronterizas de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a México resolver “inmediatamente” los problemas de agua y alcantarillado que tiene en la frontera, pues sostiene que ello representa una amenaza para su país.

La exigencia de Trump se da luego de que amagara a México con imponer un arancel de cinco por ciento a sus productos por el presunto incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, con el que se regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambos países.

“México debe solucionar su problema de agua y alcantarillado INMEDIATAMENTE. ¡Es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y de todo Estados Unidos!”, expresó Trump en su red social, Truth Social.

Además del mensaje, el mandatario estadounidense difundió un video en el que sostiene que México está vertiendo aguas residuales no tratadas al río de Tijuana, Baja California, lo que representa un “peligro para la salud” a comunidades fronterizas de Estados Unidos.

El mensaje de Trump incrementa la presión sobre México en medio de la disputa por el agua en la frontera.

Esta misma semana funcionarios de ambos gobiernos sostuvieron una reunión en la que abordaron el asunto y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que confía en alcanzar un acuerdo ante la deuda que tiene México de agua conforme al pacto binacional.

“Yo confío en que vamos a llegar a un acuerdo. De todas maneras, ¿cómo tiene que actuar el gobierno de México? Pues cumpliendo con el tratado, pero en la defensa también de los intereses del pueblo de México y de la nación”, afirmó.

El Tratado de Aguas de 1944 establece que Estados Unidos debe enviar mil 850 millones de metros cúbicos de agua del Río Colorado cada año a México, que a su vez tiene que enviar a territorio estadounidense 2 mil 185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

De acuerdo con Trump, México adeuda a Estados Unidos más de 986.4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años.

El gobierno mexicano afirma que la sequía en el norte de México ha reducido el nivel de las presas, lo que también merma en la capacidad de cumplir con lo pactado.

Temas


Agua
Relaciones Exteriores

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

